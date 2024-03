HBO Max - nowości na 1-15 marca 2024 roku. Reżim z Kate Winslet, Wonka i gratka dla fanów Nolana

fot. Warner Bros,/HBO

HBO Max ma do zaoferowania swoim subskrybentom pokaźną ilość świetnych produkcji filmowych oraz serialowych, które będzie można obejrzeć w trakcie pierwszej połowy marca 2024 roku. Wśród nowości i serialowej jakości, z której HBO słynie, znajdzie się serial Reżim z Kate Winslet w roli głównej. Fani klasyki odnajdą dla siebie trylogię RoboCopa, a każda osoba, której za mało jest Timotheego Chalameta po Diunie: Części drugiej, na pewno ucieszy się na widok Wonki. Nie można zapomnieć o fanach Christophera Nolana, bo tych czeka nie lada gratka 9 marca.

Zobaczcie poniżej, co jeszcze HBO Max przygotowało na nadchodzący pół miesiąca.

HBO Max - najciekawsze produkcje (1-15 marca 2024 roku)

Trylogia RoboCop

Detroit, odległa przyszłość. Miasto terroryzują przestępcy. Potężna korporacja pracuje nad robotem policyjnym, który pomógłby zaprowadzić porządek. Konstruktorzy wpadają wówczas na pomysł stworzenia hybrydy - pół maszyny, pół człowieka, który łączyłby najlepsze cechy robota z zaletami żywego policjanta.

Trylogia RoboCop - premiera 1 marca 2024 roku.

Reżim to nowy serial HBO, w którym główną rolę gra Kate Winslet. Jego 1. odcinek jest już dostępny na platformie HBO Max, a kolejne będą pojawiać się w każdą niedzielę. Historia rozgrywa się na przestrzeni roku we współczesnym europejskim kraju, w którym panuje reżim dyktatorki. W tym czasie powoli zaczyna się on rozpadać.

Reżim - premiera 4 marca 2024 roku w HBO Max z odcinkami co niedzielę.

Nie tylko Paul Atryda, czyli o tym jak Timothée Chalamet tańczy, śpiewa i wciela się w legendarnego Willy'ego Wonkę. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.

Wonka - premiera 8 marca 2024 toku

Kolekcja filmów Christophera Nolana

HBO Max zaoferuje swoim klientom kilka filmów Christophera Nolana, uznanego reżysera, który niedługo będzie walczyć o najważniejsze z nagród filmowych, czyli Oscary za film Oppenheimer. 9 marca 2024 roku w HBO Max pojawi się Dunkierka, Incepcja, Interstellar, Prestiż oraz Tenet.

Premiera - 9 marca 2024 roku.

HBO Max - pełna lista filmów i seriali (1-15 marca 2024 roku)

1 marca

Na planie XXI, odc. 9

Uncle Grandpa, odc. 24

Uncle Grandpa II, odc. 21

Uncle Grandpa IV, odc. 21

Uncle Grandpa III, odc. 19

Incle Grandpa V, odc. 9, 11, 13, 19

Royal Crackers II, odc. 1

Pan Peabody i Sherman

1000 lat po Ziemi

RoboCop

Jak zamordować męża: Historia Nancy Brophy

RoboCop 2

RoboCop 3

Chociaż jest noc

Póki świeci słońce

Psychopata

Izebel

Ostatni taniec

Lewy sercowy

Kaplica

Mentor

Jan

Niezwykła wędrówka Harolda Fry

Pianoforte

2 marca

Ninjago: Dragons Rising, odc. 1-20

3 marca

Influencerka z przypadku, odc. 6-7

Ninja Kamui, odc. 4

4 marca

Reżim, odc. 1

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 5

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 3

6 marca

Młody Sheldon VII, odc. 3

Rewolucja na płótnach

7 marca

Chyłka, odc. 1-6

Chyłka II, odc. 1-6

Dom dla psa V, odc. 1-5

Tokio Vice II, odc. 6

Twarda sztuka

Wielkie nieba!

8 marca

Na planie XXI, odc. 10

Royal Crackers II, odc. 2

Charlie i fabryka czekolady

Wenus

Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata

Paula

Królowie ulicy

Hotel

Ostatnie wielkie dzieło

Trzy noce w tygodniu

Tata

Wonka

9 marca

Toad & Friends, odc. 27-52

Dunkierka

Incepcja

Interstellar

Prestiż

Tenet

10 marca

Influencerka z przypadku, odc. 8-9

Ninja Kamui, odc. 5

11 marca

Reżim, odc. 2

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 4

12 marca

Pani sprzątająca III, odc. 1

13 marca

Młody Sheldon VII, odc. 4

14 marca

Odnalezieni, odc. 1-13

Kampania dziewczyn, odc. 1-2

Tokio Vice II, odc. 7

Sprawiedliwość po amerykańsku, odc. 1-2

Mistrzowskie pociągnięcie

Hollarsowie

15 marca

Na planie XXI, odc. 11

Royal Crackers II, odc. 3

Miłość według Dalvy

Cała prawda o Szekspirze

Opancerzony

Lubię filmy

Krzyk pawia

Walka żywiołów