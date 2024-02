Wonka online - data premiery w HBO Max ogłoszona

Warner Bros.

Oficjalnie ogłoszono, że Wonka trafi do HBO Max (W USA to serwis Max) już 8 marca 2024 roku. Informację dodatkowo potwierdził szef Warner Bros. Discovery w rozmowie z inwestorami.

Wonka - sukces hitu

Jako że promocja musicalu nie wzbudzała wiele emocji i zainteresowania, nikt nie oczekiwał, że Wonka osiągnie taki sukces. Pomimo tego, że minęło dużo czasu od grudniowej premiery, film wciąż jest w TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów w box office w Ameryce Północnej.

Musical zebrał dobre recenzje, osiągając 82% pozytywnych opinii krytyków ze średnią ocen 7,3/10. Wspomniany sukces w box office zamyka się obecnie w kwocie 602,8 mln dolarów w skali globalnej. Z uwagi na budżet 125 mln dolarów, film już od jakiegoś czasu zarabia ponad zwrot kosztów. Rozkłada się to tak, że 211,7 mln dolarów zebranych w Ameryce Północnej oraz 396,5 mln dolarów z reszty świata.

Wonka - opis fabuły

Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater "Charliego i fabryki czekolady", najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. Paul King, scenarzysta i reżyser filmów z cyklu Paddington, David Heyman, producent Harry’ego Pottera, jak również producentka Alexandra Derbyshire i producent Luke Kelly przedstawiają oszałamiającą mieszankę magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedzianą z wielkim uczuciem i humorem. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe.