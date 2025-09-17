HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na drugą połowę września 2025. Oto lista tytułów!
Druga połowa września w HBO Max jest pełna ciekawych premier. Na platformę trafi Superman w reżyserii Jamesa Gunna, w którym w głównej roli występuje David Corenswet. Na uwagę zasługują dokumenty Terry Gilliam: Potęga wyobraźni oraz Diabeł ma zajęcie. Ponadto w serwisie pojawi się 2. sezon Twisted Metal, postapokaliptycznej komedii akcji na podstawie gry wideo.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - seriale i programy na 16-30 września
Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.
Caleb Hearon: Modelowy komediant (Caleb Hearon: Model Comedian) - Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.
Anatomia chaosu (The Graft) - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.
HBO Max - filmy na 16-30 września
Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.
Niesamowity Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2) - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.
Trzy dni (Three Days of Fish) - Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.
Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.
Bezsenność (Bezsenność) - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.
Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.
Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.
Po prostu miłość (Last Chance Harvey) - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.
Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.
Człowiek z Rzymu (The Man From Rome) - Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.
Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.
Ciche życie (Quiet Life) - Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.
Do diabła z miłością (Down with Love) - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.
Od marca do maja (March to May) - Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.
Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy (All the Songs We never Sang) - Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.
HBO Max - dokumenty na 16-30 września
Kto zabił naszą córkę (Who Killed Our Daughter) - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.
Diabeł ma zajęcie (The Devil is Busy) - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.
Terry Gilliam: Potęga wyobraźni (Terry Gilliam: The Power of Imagination) - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.
Cisza w klasie (Quiet in class) - Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.
Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 września)
16 września
Fatal Destination, odc. 1-6
18 września
Twisted Metal II, odc. 1
Kto zabił naszą córkę, odc. 1
Niesamowity Spider-Man
Niesamowity Spider-Man 2
Trzy dni
19 września
Krypto Saves the Day, odc. 1
Superman
Bezsenność
20 września
Sausage Party
Road House
Po prostu miłość
21 września
Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
Kill Bill Vol. 1
Kill Bill Vol. 2
Jackie Brown
Człowiek z Rzymu
24 września
Police 911: Michigan, odc. 1-8
Diabeł ma zajęcie
25 września
Miami Vice
Terry Gilliam: Potęga wyobraźni
26 września
Anatomia chaosu, odc. 1
Mu Big Fat Fabulous Life XIII, odc. 1-10
Ciche życie
Niezamierzone ofiary
27 września
Do diabła z miłością
Od marca do maja
28 września
Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy
29 września
Cisza w klasie, odc. 1-3
Inside the Kim Kardashian Heist, odc. 1-3
Kobiety w żakietach z poduchami
Źródło: Warner Bros. Discovery
