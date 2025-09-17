HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

fot. materiały prasowe

Druga połowa września w HBO Max jest pełna ciekawych premier. Na platformę trafi Superman w reżyserii Jamesa Gunna, w którym w głównej roli występuje David Corenswet. Na uwagę zasługują dokumenty Terry Gilliam: Potęga wyobraźni oraz Diabeł ma zajęcie. Ponadto w serwisie pojawi się 2. sezon Twisted Metal, postapokaliptycznej komedii akcji na podstawie gry wideo.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 16-30 września

Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.

Caleb Hearon: Modelowy komediant (Caleb Hearon: Model Comedian) - Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.

Anatomia chaosu (The Graft) - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.

HBO Max - filmy na 16-30 września

Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.

Niesamowity Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2) - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.

Trzy dni (Three Days of Fish) - Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.

Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.

Bezsenność (Bezsenność) - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.

Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.

Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.

Po prostu miłość (Last Chance Harvey) - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.

Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.

Człowiek z Rzymu (The Man From Rome) - Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.

Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.

Ciche życie (Quiet Life) - Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.

Do diabła z miłością (Down with Love) - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.

Od marca do maja (March to May) - Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.

Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy (All the Songs We never Sang) - Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.

HBO Max - dokumenty na 16-30 września

Kto zabił naszą córkę (Who Killed Our Daughter) - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.

Diabeł ma zajęcie (The Devil is Busy) - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.

Terry Gilliam: Potęga wyobraźni (Terry Gilliam: The Power of Imagination) - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.

Cisza w klasie (Quiet in class) - Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 września)

16 września

Fatal Destination, odc. 1-6

18 września

Twisted Metal II, odc. 1

Kto zabił naszą córkę, odc. 1

Niesamowity Spider-Man

Niesamowity Spider-Man 2

Trzy dni

19 września

Krypto Saves the Day, odc. 1

Superman

Bezsenność

20 września

Sausage Party

Road House

Po prostu miłość

21 września

Nic do zgłoszenia VI, odc. 1

Kill Bill Vol. 1

Kill Bill Vol. 2

Jackie Brown

Człowiek z Rzymu

24 września

Police 911: Michigan, odc. 1-8

Diabeł ma zajęcie

25 września

Miami Vice

Terry Gilliam: Potęga wyobraźni

26 września

Anatomia chaosu, odc. 1

Mu Big Fat Fabulous Life XIII, odc. 1-10

Ciche życie

Niezamierzone ofiary

27 września

Do diabła z miłością

Od marca do maja

28 września

Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy

29 września

Cisza w klasie, odc. 1-3

Inside the Kim Kardashian Heist, odc. 1-3

Kobiety w żakietach z poduchami