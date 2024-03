HBO Max - nowości na 16-31 marca 2024 roku. Behawioryta, Godzilla, Hellboy i inne

fot. materiały prasowe/Columbia Pictures

HBO Max prezentuje ofertę nowości na okres 16-31 marca 2024 roku. Wśród filmów i seriali do obejrzenia w drugiej połowie miesiąca znajdzie się różnorodna oferta serwisu. Subskrybenci będą mogli kontynuować seans serialu Reżim z Kate Winslet w roli głównej. 28 marca 2024 roku pojawi się tam również polska produkcja z Robertem Więckiewiczem, czyli Behawiorysta. Fani oczekujący na Godzilla i Kong: Nowe imperium będą mogli cofnąć się w czasie i porównać nowoczesne produkcje amerykańskie z wersją z 1998 roku. Z kolei ci, którym mało jest Timothee Chalameta po Diunie 2, będą mogli go obejrzeć w filmie Tamte dni, tamte noce. Warto również zrobić kolejną powtórkę filmu Stevena Spielberga, czyli Bliskie spotkania trzeciego stopnia, który pojawi się na platformie 31 marca 2024 roku.

HBO Max - najciekawsze produkcje (16-31 marca 2024 roku)

Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie. Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dotychczas tak było…

Behawiorysta - premiera 28 marca 2024 roku.

fot. materiały prasowe

Akcja filmu Call Me by Your Name rozgrywa się gorącego lata roku 1983 w północnych Włoszech. Do domostwa rodziny młodego studenta Elia przybywa amerykański doktorant Oliver, który wynajmuje pokój by spędzić tam lato. Między chłopakiem a mężczyzną zaczyna rodzić się uczucie, które zmieni ich życie na zawsze.

Tamte dni, tamte noce - premiera 29 marca 2024 roku.

fot. Frenesy Film Company

W głębi dżungli Południowego Pacyfiku eksplozja nuklearna powołuje do życia niezwykłą istotę. Przez dziesiątki lat pozostawała w ukryciu, teraz pokaże się światu w całej swej okazałości. Jest najsłynniejszym potworem w historii kina, ma stopę wielkości autobusu, ogon długości ratuszowej wieży i siłę, której nikt nie dorówna. Twórcy 'ID4' przedstawiają najsłynniejszego potwora wszech czasów, Godzillę z udziałem Matthew Brodericka, Jeana Reno i Hanka Azarii.

Godzilla - premiera 31 marca 2024 roku.

fot. Centropolis Entertainment

Los milionów wisi na włosku, gdy Hellboy najbardziej niesamowity, wykorzystujący paranormalne zdolności demon staje po stronie dobra walcząc z siłami ciemności, które zjednoczyły się, by przyspieszyć Apokalipsę. Jest to trzymająca w napięciu, pełna akcji i niezwykłych zjawisk przygoda zrealizowana przez reżysera Blade'a: Wiecznego łowcy 2 i Kręgosłupu diabła na podstawie znanej serii komiksowej autorstwa Mike'a Mignola.

Hellboy - premiera 31 marca 2024 roku.

fot. Dark Horse Entertainment

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Grupa ludzi, których zdawałoby się nic nie łączy, nieoczekiwanie porzuca wszystko i wyrusza na spotkanie nieznanego. Wszyscy odebrali tajemniczy sygnał, który kieruje ich ku niesamowitej górze w stanie Wyoming zwanej Diabelską Wieżą. Okazuje się, że miejsce to wybrali przybysze z kosmosu, którzy lądują na naszej planecie z niezwykłą misją. Sekretu strzeże międzynarodowa ekipa naukowców i wojskowych, którzy oczekują pierwszego w dziejach ludzkości "bliskiego spotkania III stopnia", czyli bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami obcej cywilizacji.

Bliskie spotkania trzeciego stopnia - premiera 31 marca 2024 roku.

fot. Columbia Pictures

HBO Max - pełna lista filmów i seriali (16-31 marca 2024 roku) [LISTA]

16 marca

Craig of the Creek, odc. 1-8

17 marca

Influencerka z przypadku, odc. 10-11

Ninja Kamui, odc. 6

18 marca

Reżim, odc. 3

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 5

19 marca

Pani sprzątająca III, odc. 2

20 marca

Młody Sheldon VII, odc. 5

21 marca

Kampania dziewczyn, odc. 3

Tokio Vice II, odc. 8

Justice, USA, odc. 3-4

Stylowy romans

22 marca

Na planie XXI, odc. 12

Royal Crackers II, odc. 4

Synowie Ramsesa

Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy

Monica

Powoli

Bank

23 marca

Bugs Bunny Builders, odc. 31-40

24 marca

Influencerka z przypadku, odc. 12-13

Ninja Kamui, odc. 7

Ramy Youssef: Więcej uczuć

25 marca

Reżim, odc. 4

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 8

26 marca

Pani sprzątająca, odc. 3

27 marca

Młody Sheldon VII, odc. 6

Prawda kontra Alex Jones

28 marca

Casa Grande, odc. 1-5

Behawiorysta, odc. 1-8

Kampania dziewczyn, odc. 4

Tokio Vice II, odc. 9

Justice, USA, odc. 5-6

Bunt

29 marca

Na planie XXI, odc. 13

Royal Crackers II, odc. 5

Tamte dni, tamte noce

Marinette

Keiko

Piękne lato

Krawiec z Panamy

30 marca

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe V, odc. 1-8

Ramy Youssef: Więcej uczuć

31 marca

Ninja Kamui, odc. 8

Inwestorzy amatorzy

2012

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Godzilla

Hellboy