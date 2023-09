HBO Max - nowości 1-15 września 2023. Jakie filmy i seriale?

fot. materiały prasowe

Wrzesień 2023 w HBO Max to szereg nowych tytułów, które mogą zainteresować subskrybentów platformy. Z najciekawszych seriali mamy polską premierę Twisted Metal opartego na grze pod tym samym tytułem. Cały sezon, tak jak Was informowaliśmy, pojawi się 6 września. Z seriali obok tego mamy nowy sezon Rodziców oraz trzy sezony polskiej Szadzi, która trafiła do platformy 1 września.

HBO Max - premiery na wrzesień 2023

1 września

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 6

Szadź, odc. 1- 7

Szadź II, odc. 1 - 7

Szadź III, odc. 1 - 7

Na planie XX, odc. 35

Niebezpieczna miłość: historia Carolyn Warmus

Szechita

Córka gniewu

Narkoza

Żona deszczu

Batman: Dusza smoka

Legion superbohaterów

Wszystko stracone

Upgrade

2 września

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace, odc. 1 - 6

Thomas And Friends XXVI, odc. 17 - 26

Dobre rady Johna Wilsona III, odc. VI

Billions VII, odc. 4

Bracia Venture: Świetlista jest krew z serca pawiana

3 września

Maxine, odc. 1 - 3

4 września

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 5

Szerokie wody

Purpurowa róża z Kairu

5 września

Rodzice IV, odc. 1 - 4

Co robimy w ukryciu V, odc. 9

Cudotwórcy IV, odc. 9

6 września

Twisted Metal, odc. 1 - 10

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 5

Kocham mojego tatę

7 września

Kocham Cię i to boli, odc. 7 - 9

Harley Quinn IV, odc. 9

Kwiat jabłoni

Emily

8 września

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 7

Na planie XX, odc. 36

Miliard szczęśliwych ludzi

Portret kobiety w ogniu

Styczeń

Biały raj

Yuni

W gorsecie

Zielona latarnia: Strzeż się mojej mocy

Sala strachu

Liberator

Liberator 2

9 września

Batwheels, odc. 21 - 30

Billions VII, odc. 5

11 września

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 6

Lola

Hannah i jej siostry

12 września

Rodzice IV, odc. 5

Co robimy w ukryciu V, odc. 10

Cudotwórcy IV, odc. 10

13 września

FLCL IV, odc. 1

Biggie i Tupac: kto zabił raperów?, odc. 1 -3

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 6

14 września

Kocham Cię i to boli, odc. 10 - 13

Wilk, odc. 1 - 6

Harley Quinn IV, odc. 10

Obwożąc Madeleine

Donyale Luna: Supermodelka

15 września

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 8

Księżniczka

Kręgielnia Saturn

Wolne

Gwiazda Laury

Neonowa wiosna

Sufrażystka

Prawy chłopak