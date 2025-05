Kardynałom przed konklawe pomagał... Ralph Fiennes. Nowego papieża szukali w kinie

materiały prasowe

Już dziś o godz. 16:30 oficjalnie rozpocznie się konklawe, które doprowadzi do wyboru 267. papieża. Zgromadzeni w Watykanie kardynałowie-elektorzy wezmą udział w uroczystej procesji z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej. To właśnie tu, tuż po wypowiedzeniu przez Mistrza ceremonii liturgicznych legendarnego "Extra omnes", drzwi świątyni zostaną zamknięte, inicjując proces, który wyłoni nowego następcę świętego Piotra. Wielu katolików wierzy, że kluczową rolę odgrywa w nim Duch Święty. Jak się okazuje, swoje trzy grosze do całej sprawy mógł dołożyć... Ralph Fiennes.

Prestiżowy serwis Politico raportuje, że część z obecnych w Rzymie hierarchów, którzy będą wybierać papieża, inspiracji postanowiła poszukać w zeszłorocznym, nagrodzonym Oscarem za najlepszy scenariusz adoptowany filmie Konklawe w reżyserii Edwarda Bergera. Jeden z zaangażowanych w proces duchownych wyjawia:

Niektórzy z kardynałów oglądali ten film w kinie.

Źródło Politico dodaje, że produkcja jest postrzegana jako "niezwykle dokładna" nawet przez samych dostojników kościelnych i może okazać się "pomocnym narzędziem badawczym". Jest to o tyle istotne, że znakomita większość z obecnych kardynałów-elektorów nigdy w konklawe nie uczestniczyła, nie mówiąc o braku obeznania w watykańskim protokole obowiązującym w trakcie wyboru papieża.

Przypomnijmy, że w filmie Konklawe pokazano działania kardynała Thomasa Lawrence'a (w tej roli Fiennes), dziekana Kolegium Kardynalskiego, który przewodnicząc kolejnym głosowaniom musiał radzić sobie z coraz bardziej piętrzącymi się problemami: waśniami wśród duchownych, skandalem uderzającym w jednego z faworytów czy zaskakującym pojawieniem się kandydata z odległego zakątka świata. Popularność produkcji Bergera jest w chwili obecnej olbrzymia; wiemy, że również Polacy chętnie oglądają ją w serwisach VOD.

Dziś w Kaplicy Sykstyńskiej odbędzie się jedno głosowanie. W przypadku braku wyłonienia nowego papieża następne zostaną przeprowadzone jutro i pojutrze - po dwa w sesji porannej i popołudniowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w czwartek lub piątek poznamy kolejnego biskupa Rzymu. Wśród faworytów z grona kardynałów są Włosi Pietro Parolin, Matteo Zuppi i Pierbattista Pizzaballa, Filipińczyk Luis Antonio Tagle, Francuz Jean-Marc Aveline, Amerykanin Robert Prevost, Ghańczyk Peter Turkson, Portugalczyk José Tolentino de Mendonça czy Węgier Péter Erdő. Część z watykanistów do tego grona dołącza Polaka, Konrada Krajewskiego, jednak jego wybór byłby olbrzymią niespodzianką.

