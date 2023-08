SkyShowtime na wrzesień 2023. Poker Face, Star TrekiDungeons & Dragons i inne nowości

fot. materiały prasowe

Reklama

Serialową nowością na wrzesień w SkyShowtime jest świetnie oceniany serial Poker Face autorstwa Riana Johnsona. Ma on do tej por 98% pozytywnych recenzji. Cały sezon trafi do SkyShowtime już we wrześniu, ale dokładna data nie została ujawniona.

SkyShowtime - seriale na wrzesień 2023

The Winner (Zwycięzca) - premiera 4 września. Co tydzień nowy odcinek. Łącznie jest ich 6. Ta komedia familijna opowiada historię Viktora Hudáka (Ady Hajdu), byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i po dekadzie usiłuje wrócić do życia na łonie rodziny. Starając się na nowo wdrożyć w codzienną, rodzinną rutynę, próbuje zbliżyć się do żony i córek. Ten nowy etap w jego życiu okazuje się jednak pełen niespodzianek i wyzwań, często trudniejszych niż te, z którymi przez lata mierzył się w rządzie.

Codename: Annika

Poker Face - premiera całego śledzi losy Charlie Cale, Serial śledzi losy kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób. T we wrześniu (bez dokładnej daty).

Fashion House

Star Trek: Oryginalna Seria

Star Trek: Short Treks

Star Trek: Enterprise

SkyShowtime - filmy na wrzesień 2023

4 września na ekranach pojawi się nowy film M. Night Shyamalana pod tytułem Pukając do drzwi. Natomiast 25 września pojawi się walczący o Oscary Tár z wybitną rolą Cate Blanchett. A już 29 września superprodukcja fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Pomimo fantastycznych recenzji widzów oraz krytyków film nie odniósł sukcesu komercyjnego w kinach, więc to szansa, by go nadrobić.