HBO - powstanie nowa adaptacja Mrocznego zakątka. Autorka m.in. Zaginionej dziewczyny za sterami projektu

Gillian Flynn to amerykańska pisarka, scenarzystka oraz producentka, która napisała powieści, które później adaptowano na wielki ekran. Wśród nich znajdują się takie pozycje, jak Zaginiona dziewczyna, Ostre przedmioty i Mroczny zakątek. Pisarka napisała scenariusz do Zaginionej dziewczyny z 2014 roku w reżyserii Davida Finchera, w której zagrała Rosamund Pike i Ben Affleck w rolach głównych. Ostre przedmioty doczekało się adaptacji HBO, gdzie w główną rolę wcieliła się Amy Adams, a sama produkcja otrzymała wiele nominacji do nagród Emmy. Mniejszy sukces osiągnęła adaptacja Mrocznego zakątka z 2015 roku z Charlize Theron w roli głównej. Film zarobił jedynie 5.1 mln dolarów na całym świecie.

Nowa adaptacja tej powieści ma się ukazać na HBO, gdzie Flynn będzie działać jako współtworzycielka, co-showrunnerka i scenarzystka razem z Brettem Johnsonem pełniącym te same role i Guerrinem Gardnerem, który będzie scenarzystą i współtworzycielem produkcji.

Mroczny zakątek - opis książki

Libby Day miała 7 lat, gdy jej matka i dwie siostry zostały zamordowane w 1985 roku z satanistyczną intrygą w tle. Przetrwała i zeznała, że to jej brat, Ben, był mordercą. 25 lat później duet matki i córki, które zajmują się amatorskim badaniem tajemniczych zbrodni z przeszłości, odnajdują dorosłą już Libby i przepytują ją w sprawie morderstwa, wierząc że Ben był niewinny. Libby, która w młodości pracowała przy talk show, pragnie spieniężyć swoją tragedię i odnawia kontakty z osobami, które brały udział w wydarzeniach tamtej nocy - za opłatą. Na jaw wychodzi przerażająca prawda, gdy Libby zrozumie, że wróciła do punktu wyjścia sprzed 25 lat - znów musi uciekać przed mordercą.