Nowy thriller zmierza do HBO. O prawa do tej książki firmy walczyły jak lwice

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Baby Queen to debiutancka powieść Ty Landersa, który do tej pory publikował tylko opowiadania. O prawa do niej walczyło zaciekle 10 różnych firm i licytację wygrało Media Res, które przekazało go dalej do realizacji w HBO. Mamy już pierwsze informacje o thrillerze. Z opisem fabuły możecie zapoznać się poniżej.

Nowy thriller zmierza do HBO

Alex Metcalf, współtwórca nominowanego do Złotego Globu serialu politycznego Na cały głos, napisze scenariusz do Baby Queen, który będzie oparty na powieści Ty Landersa. Główną bohaterką produkcji jest Natalie Link. Kobieta wraca do domu, aby przejąć rodzinny biznes pszczelarski. Na miejscu okazuje się jednak, że na terenie posiadłości odkryto martwe ciało. To wydarzenie sprawia, że trzy pokolenia kobiet będą zmuszone zmierzyć się z sekretami i zdradami, które są powiązane z ich dziedzictwem. Akcja rozgrywa się w Alabamie.

Metcalf będzie producentem wykonawczym thrillera wraz z Jessiką Rhoades i Alison Mo Massey z Pacesetter, a także Michaelem Ellenbergem i Lindsey Springer z Media Res.

Warto przypomnieć, że Media Res ma na koncie nagrodzony czterema statuetkami Emmy dramat The Morning Show dla Apple. Obecnie oprócz Baby Queen pracują także między innymi nad The Miniature Wife w Peacock i thrillerem Thumblte w Netflixie.

Kontuzja w Grze o tron zakończyła jej karierę. Tyle zapłaci jej HBO

Najlepsze memy po powrocie do HBO Max