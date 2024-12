Gdyby dalej grał Bonda, to nie zagrałby geja w Queer. "Ludzie zarzucaliby mi, że robię to specjalnie..."

Daniel Craig przez wiele lat kojarzył się z pistoletem z tłumikiem, martini i drogimi samochodami, którymi jeździł w filmach o Jamesie Bondzie. Relacja aktora z tą rolą była wyboista i niemal co film było słychać doniesienia o tym, że ma już dość wcielania się w tego bohatera i chciałby skończyć z tym. Mimo tego zagrał w pięciu filmach, a studio nadal poszukuje nowego odtwórcy roli. Daniel Craig nie dał się zaszufladkować i po pożegnaniu z agentem 007 nadal prowadzi bardzo udaną karierę aktorską. Świetnie sobie radzi w serii Na noże, a niedługo zobaczymy go w filmie Queer, gdzie zagra homoseksualnego kochanka w dziele Luci Guadagnino.

Craig przyznał w wywiadzie dla Sunday Times, że gdyby nadal grał Bonda, to taka rola jak ta w Queer byłaby dla niego niemożliwa.

Nie mógłbym tego zrobić grając Bonda. Ludzie zarzucaliby mi, że robię to specjalnie, żeby pokazać zasięg swojego talentu.

Na samym początku Bonda myślałem, że muszę robić też inne rzeczy, ale nie robiłem ich. Zaczynałem być gwiazdą, cokolwiek to znaczy, a ludzie po prostu chcieli mnie w swoich filmach. Większość aktorów przez długi czas nie ma pracy, więc bierzesz to, co dają. Mnie zostawili z pustymi rękoma. Dostałem oczywiście pieniądze, ale po skończeniu Bonda byłem tak zmęczony, że musiałem wziąć półroczną przerwę, żeby dojść do siebie emocjonalnie. Zawsze uważałem, że życie powinno być ważniejsze od pracy. Kiedy na jakiś czas praca stała się najważniejsza, wyczerpało mnie to.