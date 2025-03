HBO o 2. sezonie Pingwina. Stawia prosty warunek

fot. HBO

Sarah Aubrey, jedna z dyrektorek HBO, w rozmowie z The Hollywood Reporter odniosła się do tematu drugiego sezonu Pingwina, który nie został jeszcze zamówiony. Aubrey potwierdziła to i wyjaśniła, co musi się wydarzyć, by serial otrzymał zielone światło.

Pingwin – szanse na 2. sezon

Tak wyjaśniła proces podejmowania decyzji w HBO:

– Używamy modelu stworzonego przez Caseya Bloysa i Francescę Orci, który wielokrotnie stosowano przy odnoszących sukcesy serialach limitowanych. Podejmiemy się tego, jeśli pojawi się dobra historia do opowiedzenia – a w tym świecie na pewno mogą się takie znaleźć. Nie chcemy jednak tworzyć kontynuacji czegoś doskonałego, jeśli miałoby to prowadzić do słabszej jakości. Realizacja tego serialu zajęła nam bardzo dużo czasu i mieliśmy wiele jego wersji. Dlatego apeluję: czy nie możemy przez chwilę nacieszyć się tym, co już mamy? Zawsze jednak powtarzamy, że nie zamykamy drzwi na kontynuację.

Według wcześniejszych doniesień Pingwin pojawi się w Batmanie 2, a potencjalny drugi sezon miałby miejsce po wydarzeniach tego filmu. Na ewentualną kontynuację widzowie będą musieli poczekać jeszcze kilka lat.