He-Man i Władcy Wszechświata - kontynuacja niczym Gra o tron? Kevin Smith o serialu

He-Man i Władcy Wszechświata doczeka się kontynuacji w postaci Master of the Universe: Revelation. Kevin Smith w rozmowie z comicbook.com zdradził nowe informacje o serialu.

Wspomina, że Ted Sarandos, dyrektor programowy Netflixa zachęcał Smitha i jego ekipę, by traktować historię śmiertelnie poważnie i wprowadzać w niej wysoką stawkę, tak jak w oryginale. Dlatego zapowiada, że będzie to dojrzała historia dla widza w każdym wieku. Jak do tego mają się porównania do Gry o tron?

- Dał nam sugestię, abyśmy stworzyli Władców Wszechświata w stylu Gry o tron bez nagości i smoków - mówi.

Jaki będzie wizualny styl? Smith zapowiada, że będzie on utrzymany w stylu anime jakie Netflix produkuje, ale wizerunek postaci będzie bardzo zbliżony do oryginału z lat 80. Nie zmieniają ich wyglądu i według niego każda postać wygląda tak jak powinna. A fabularnie będzie to po prostu bezpośrednia kontynuacja historii.

Masters of the Universe: Revelation - data premiery nie jest znana.