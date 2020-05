Netflix: Najlepsze science fiction i fantasy [lista aktualizowana]

Netflix filmami science fiction i fantasy stoi. Z każdym miesiącem biblioteka platformy wzbogaca się o kolejne produkcje z tych dwóch gatunków, które zaspokoją fanów robotów, opowieści o kosmitach czy historii o królach, potworach i czarownikach. W dzisiejszym artykule przybliżę Wam najciekawsze produkcje science fiction i fantasy, które są dostępne w ofercie Netflixa - znajdziecie tu zarówno filmy, jak i seriale - wszystkie spod znaku fantastyki naukowej lub magii i miecza.

VOD - zestawienia filmów

Netflix: najlepsze komedie

Netflix: polskie filmy warte obejrzenia

Netflix: Najlepsze science fiction i fantasy

HBO GO: Najlepsze komedie

HBO GO: Najlepsze horrory

Bajki w VOD. Fajne i rodzinne animacje na Netflix i HBO GO

HBO GO: Filmy familijne

Netflix: Najlepsze horrory

Netflix: Filmy romantyczne

Netflix: Najlepsze science fiction i fantasy

Czarne lustro: Bandersnatch 8,9 2018 Zobacz w VOD Black Mirror: Bandersnatch Sci-Fi O filmie Akcja filmu dzieje się 1984 roku i opowiada o programiście, który adaptuje kontrowersyjną powieść fantasy na grę wideo. Jednak wkrótce świat realny i rzeczywisty zaczynają się ze sobą przeplatać powodując... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Historia filmu osadzona została w latach 80. i koncentruje się na losach Stefana, zdolnego chłopaka, którego celem jest stworzenie gry przygodowej na podstawie książki... Czytaj więcej

Całkowita świeżynka na liście, będąca przy tym rewolucyjnym spojrzeniem na sposób oglądania filmów, w którym widz może czynnie uczestniczyć, wybierając fabularne ścieżki. Poza tym to po prostu interesujący thriller science fiction, mówiący o szaleńczej stronie twórczości, maniakalnej drodze do doskonałości i niewidzialnej sile, która popycha nas do działania. Najzwyczajniej w świecie można się świetnie bawić przy tej produkcji, odkrywając kolejne fabularne ścieżki w historii, w oczekiwaniu na kolejny sezon Czarnego lustra.

Incepcja 8,8 2010 Zobacz w VOD Incepcja Sci-Fi O filmie Dom Cobb jest zdolnym złodziejem, absolutnie najlepszym w niebezpiecznej dziedzinie ekstrakcji, kradnąc cenne sekrety z głębi podświadomości podczas snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Rzadka umiejętność Cobba uczyniła go pożądanym... Czytaj więcej

Dzieło Christophera Nolana przez duże D. Film ten, aby wyłapać wszystkie szczegóły, szczególiki i niuanse, najlepiej obejrzeć kilka razy. Wspaniałe wizualnie widowisko, świetnie poprowadzona, wielowątkowa narracja, tworząca piękną, fabularną mozaikę. To na równi wciągające widowisko science fiction, trzymający w napięciu thriller, napakowany akcją film sensacyjny i psychologiczny dramat igrający z szarymi komórkami widza. Cztery Oscary mówią same za siebie.

Pacific Rim 6,9 2013 Zobacz w VOD Pacific Rim Sci-Fi O filmie Ziemia zostaje zaatakowana przez potężne monstra, które niszczą wszystko na swojej drodze. Ostatnią deską ratunku dla ludzkości są gigantyczne roboty sterowane przez ludzi, bo tylko one są zdolne zabić bestie. Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Guilermo del Toro od początku był szczery. Nie udawał, że tworzy kino głębokie, wielopłaszczyznowe, które można odczytywać na kilka różnych sposobów, pełne dylematów moralnych, rozterek głównych bohaterów. ... Czytaj więcej

Guillermo del Toro w wysokiej formie. Ta produkcja zawiera wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. Wielkie roboty, które urządzają rozróbę w walce z jeszcze większymi potworami, protagoniści z krwi i kości, którym kibicujemy od samego początku, aż do końca seansu, postacie drugoplanowe, które wnoszą sporą dawkę humoru, oraz rasowa akcja, która aż wylewa się z ekranu. To wszystko znajdziecie w widowisku od meksykańskiego reżysera, które jest również wizualną perełką.

Trylogia Władca Pierścieni 8,9 2001 Zobacz w VOD Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia Przygodowy O filmie Wspierany przez odważną drużynę przyjaciół, Frodo Baggins wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby zniszczyć legendarny Pierścień Władzy w ogniu Góry Przeznaczenia, aby nie dostał się on w posiadanie złego Lorda Saurona.... Czytaj więcej

Jeśli nie widziało się tej trylogii, nie można nazywać się fanem filmów fantasy. Seria oparta na kultowej powieści J.R.R. Tolkiena to obecnie kinowy klasyk, który na zawsze wpisał się złotymi zgłoskami w historii światowej kinematografii. Peter Jackson stworzył tutaj wspaniały świat zarówno pod względem wizualnym jak i postaci występujących w produkcji. To filmy dla osób, które uwielbiają tworzone z rozmachem sceny batalistyczne, piękne zdjęcia, bogaty świat przedstawiony i świetnie napisane postacie. Jeśli obejrzeliście, zobaczcie jeszcze raz, jeśli nie mieliście jeszcze okazji zrobić sobie seansu z tą trylogią (naprawdę?), to biegiem przed ekrany.