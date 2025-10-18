Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

He-Man - ujawniono opis fabuły filmu aktorskiego. To duża zmiana względem kreskówki z lat 80.

Swego czasu poznaliśmy już opis fabuły filmu Władcy wszechświata, czyli aktorskiej produkcji o He-Manie. O czym jest film? Nowy opis idzie w podobnym kierunku, zapowiadając kluczową zmianę względem pierwowzoru z lat 80., ponieważ jednego elementu w tamtej wersji nie było.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  he-man 
Władcy wszechświata
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Władcy wszechświata: Objawienie - część 2 fot. Netflix
Reklama

Z pierwszego nieoficjalnego opisu fabuły filmu Władcy wszechświata dowiedzieliśmy się, że książę Adam w tajemniczych okolicznościach trafia na naszą Ziemię, a następnie wraca na Eternię jako dorosły człowiek. Wygląda na to, że ten kluczowy element genezy He-Mana jest najistotniejszą różnicą w stosunku do serialu animowanego He-Man i Władcy wszechświata z lat 80. Nowy opis fabuły poszerza kontekst, dodając szczegóły dotyczące wyzwań, przed którymi stanie He-Man.

He-Man - o czym jest film?

Książę Adam jako dziecko utknął na innej planecie w wyniku wypadku i traci miecz mocy. Lata później wraca na Eternię, gdzie odkrywa, że przemiana w He-Mana wymaga od niego nie tylko fizycznej siły, ale także akceptacji przeznaczenia, wiary w przyjaźń i odwagi w starciu z siłami mroku.

Poprzedni opis fabuły otwarcie podkreślał, że tą planetą była Ziemia, więc książę Adam dorastał w naszej rzeczywistości, a dopiero po jakimś czasie akcja przenosiła się na Eternię. To, w kontekście genezy bohatera, może znacząco zmienić jego postać. Przypomnijmy, jak wyglądał wcześniejszy opis:

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu

arrow-left
Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu
Źródło: Portal społecznościowy X
arrow-right

Władcy wszechświata - obsada

W filmie zagrają Nicholas Galitzine (He-Man), Alison Brie (Wiedźma), Camila Mendes (Teela), Morena Baccarin (Czarodziejka), James Purefoy (król Randor), Charlotte Riley (królowa Marlena), Alison Brie (Evil-Lyn), Idris Elba (Man-At-Arms) i Jared Leto (Szkieletor). W obsadzie są także Sam C. Wilson, Kojo Attah i Jon Xue Zhang.

Travis Knight wyreżyserował film na podstawie scenariusza przygotowanego przez Chrisa Butlera. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner oraz Steve Tisch.

Władcy wszechświata - premiera w kinach 5 czerwca 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  he-man 
Władcy wszechświata
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Masters of the Universe Dramat

Najnowsze

1 Pokolenie V - sezon 2, odcinek 5
-
Spoilery

Pokolenie V - twórca The Boys jest zirytowany, że fani przewidzieli TEN zwrot akcji

2 14. Euforia (sezon 2) – 8,33
-

Euforia 3. sezon - pełna obsada ujawniona. Wśród nowych nazwisk internetowa celebrytka

3 Materiał promujący film Superman
-

Scenarzysta komiksów o Supermanie ocenił film Gunna. Jednoznaczny werdykt

4 Batman v Superman Henry Cavill
-

Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie

5 Tylko nie ty - Glen Powell
-

Scenarzysta Avengers: Doomsday tak obsadziłby ważną rolę w MCU. „Sportowcy to prawdziwi herosi”

6 5. Yoda (saga Gwiezdnych Wojen)
-

Yoda mógł nie być zielony. Ujawniono, że początkowo miał inny kolor!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e03

My Hero Academia

s21e12

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e205

Anderson Cooper 360

s23e30

Real Time with Bill Maher

s2025e41

Firing Line with Margaret Hoover

s02e09

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e10

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme

ur. 1960, kończy 65 lat

Tyler Posey
Tyler Posey

ur. 1991, kończy 34 lat

Zac Efron
Zac Efron

ur. 1987, kończy 38 lat

Chuck Lorre
Chuck Lorre

ur. 1952, kończy 73 lat

Marek Kondrat
Marek Kondrat

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV