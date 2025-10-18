He-Man - ujawniono opis fabuły filmu aktorskiego. To duża zmiana względem kreskówki z lat 80.

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Reklama

Z pierwszego nieoficjalnego opisu fabuły filmu Władcy wszechświata dowiedzieliśmy się, że książę Adam w tajemniczych okolicznościach trafia na naszą Ziemię, a następnie wraca na Eternię jako dorosły człowiek. Wygląda na to, że ten kluczowy element genezy He-Mana jest najistotniejszą różnicą w stosunku do serialu animowanego He-Man i Władcy wszechświata z lat 80. Nowy opis fabuły poszerza kontekst, dodając szczegóły dotyczące wyzwań, przed którymi stanie He-Man.

He-Man - o czym jest film?

Książę Adam jako dziecko utknął na innej planecie w wyniku wypadku i traci miecz mocy. Lata później wraca na Eternię, gdzie odkrywa, że przemiana w He-Mana wymaga od niego nie tylko fizycznej siły, ale także akceptacji przeznaczenia, wiary w przyjaźń i odwagi w starciu z siłami mroku.

Poprzedni opis fabuły otwarcie podkreślał, że tą planetą była Ziemia, więc książę Adam dorastał w naszej rzeczywistości, a dopiero po jakimś czasie akcja przenosiła się na Eternię. To, w kontekście genezy bohatera, może znacząco zmienić jego postać. Przypomnijmy, jak wyglądał wcześniejszy opis:

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu Zobacz więcej Reklama

Władcy wszechświata - obsada

W filmie zagrają Nicholas Galitzine (He-Man), Alison Brie (Wiedźma), Camila Mendes (Teela), Morena Baccarin (Czarodziejka), James Purefoy (król Randor), Charlotte Riley (królowa Marlena), Alison Brie (Evil-Lyn), Idris Elba (Man-At-Arms) i Jared Leto (Szkieletor). W obsadzie są także Sam C. Wilson, Kojo Attah i Jon Xue Zhang.

Travis Knight wyreżyserował film na podstawie scenariusza przygotowanego przez Chrisa Butlera. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner oraz Steve Tisch.

Władcy wszechświata - premiera w kinach 5 czerwca 2026 roku.