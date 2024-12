Gwiazda hitu Netflixa jak Tom Cruise: Wyskoczył z samolotu promując serial

fot. Netflix

Reklama

W święta Bożego Narodzenia udostępniono pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Nocny agent. Jednak promocja tego wydarzenia przyciągnęła uwagę nie tylko dzięki samemu materiałowi, ale również spektakularnemu wyczynowi Gabriela Basso, głównej gwiazdy serialu.

Gabriel Basso jak Tom Cruise

Kilka godzin po premierze zwiastuna w sieci pojawiło się wideo przedstawiające Basso wykonującego skok z samolotu nad stadionem NRG w Houston. Po wylądowaniu aktor dostarczył USB zawierające zwiastun serialu. Akcja wyraźnie nawiązywała do głośnego wyczynu Toma Cruise’a, który podczas zamknięcia paryskiej olimpiady wykonał skok z samolotu, by przejąć olimpijską flagę i dostarczyć ją do Los Angeles.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, opublikowano także materiał zza kulis, który potwierdza, że to rzeczywiście Gabriel Basso wykonał skok z wysokości 4000 metrów. Jak dowiadujemy się z filmiku, na potrzeby realizacji tej sekwencji aktor wykonał aż 20 skoków w ciągu czterech dni.

Zwróćcie uwagę, że kamerzysta musi skakać z aktorem, by go kręcić w locie:

Podejście Basso do wyczynów kaskaderskich zostało również wplecione w fabułę drugiego sezonu serialu, w którym aktor ma znacznie więcej scen akcji niż w pierwszej odsłonie.

Premiera drugiego sezonu Nocnego agenta zaplanowana jest na 23 stycznia 2025 roku.