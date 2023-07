Heartstopper 2 - nowy zwiastun. Szkolna wycieczka do Paryża zapowiada się romantycznie

Fot. Netflix

Netflix opublikował nowy zwiastun do 2. sezonu serialu młodzieżowego Heartstopper, który powróci na mały ekran już 3 sierpnia 2023 roku. Zobaczcie sami, jakie wyzwania czekają na zakochanych chłopaków tym razem, gdy będą lawirować pomiędzy szkolną wycieczką do Paryża i balem maturalnym.

Przypominamy, że serial Netflixa powstał na podstawie komiksu Heartstopper autorstwa Alice Oseman, opowiadającego o dwóch młodych chłopakach, których przyjaźń powoli rozkwita w głębsze uczucie.

Heartstopper 2- nowy zwiastun

Heartstopper - o czym opowiada 2. sezon?

W zapowiedzi Netflixa widać, że Nick, którego gra Kit Connor, chce zrobić comig-out. Nie może jednak znaleźć odpowiedniego momentu, by wyznać bliskim, że ma chłopaka. Za to rzeczony chłopak, Charlie, w którego wciela się Joe Locke, uspokaja go, że nie ma pośpiechu i powinien zdecydować się na ten krok dopiero, gdy naprawdę będzie na to gotowy.

Jeśli chodzi o bohaterów drugoplanowych, Tao (William Gao) i Elle (Yasmin Finney) próbują rozgryźć, czy kiedykolwiek mogliby być czymś więcej niż tylko przyjaciółmi, za to Tara (Corinna Brown) i Darcy (Kizzy Edgell) będą miały swoje własne problemy na głowie.

Heartstopper - zdjęcia z 2. sezonu