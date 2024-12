Den of Wolves - gameplay z nowej gry twórców Payday i GTFO. Pełna akcji kooperacja w cyberpunkowych klimatach

fot. 10 Chambers

Den of Wolves to nowa produkcja od autorów gier Payday, Payday 2 i GTFO. Ponownie będzie to nastawiona na zabawę w kooperacji strzelanka pierwszoosobowa, tym razem jednak w cyberpunkowych klimatach. Gracze przeniosą się do futurystycznego Midway City i wcielą się w przestępców do wynajęcia w wojnach między korporacjami.

Den of Wolves - zwiastun z rozgrywką

Twórcy obiecują, że ich gra sprawdzi się zarówno w krótszych, jak i dłuższych sesjach. Sama rozgrywka ma być przy tym mocno zróżnicowana, bo znajdziemy tutaj zarówno fragmenty wymagające skradania się i działania po cichu, jak i momenty, w których będziemy mieli okazję wziąć udział w efektownych strzelaninach.

Den of Wolves nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.