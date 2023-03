Riverdale - zwiastun 7. sezonu. Bohaterowie utknęli w przeszłości!

fot. The CW

7. sezon Riverdale będzie jednocześnie ostatnim dla tej produkcji od stacji The CW. W finale przedostatniej serii bohaterowie zostali odesłani w czasie po tym, jak Cheryl użyła swoich nowo odkrytych mocy do zniszczenia komety, która zagrażała tytułowemu miastu. Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa zapowiedział, że serial odzyska lekkość oraz powróci do podstaw, czyli odkrywania siebie przez licealną młodzież, która przeżywa wszystko po raz pierwszy. Jednak pomimo beztroskiego otwarcia sezonu sytuacja w Riverdale ma się szybko pogorszyć. Twórca przyznał, że w tym sezonie nie pojawi się żaden złoczyńca - skupi się bardziej na postaciach znajdujących się w ciasnych, mrocznych realiach lat pięćdziesiątych. Dodał, że pierwsze epizody skoncentrują się na Jugheadzie, którego gra Cole Sprouse.

W sieci pojawił się zwiastun finałowego sezonu Riverdale. W nim Jughead zauważa, że poza nim nikt nie pamięta swojego życia, zanim ponownie stał się nastolatkiem. Ponadto Archie (K.J. Apa) mówi Betty (Lili Reinhart), że on i Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) biorą ślub. Zobaczcie poniżej.

Riverdale - zwiastun

Riverdale - zdjęcia

Riverdale - 7. sezon

Riverdale powróci do ramówki The CW 29 marca 2023 roku. Polscy widzowie będą mogli oglądać nowe odcinki na platformie Netflix od 30 marca.