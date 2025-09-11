Twórca Hellboya wraca z nowym komiksem. Pojedziemy na Dziki Zachód

Fot. Materiały prasowe

Belly of the Beast połączy wątki paranormalne z westernem. Główną bohaterką serii będzie tytułowa Carmen Red Claw, potomkini pirata El Bogavante ze świata Hellboya, który słynął z tego, że brutalnie rozprawiał się ze swoimi ofiarami. Kobieta jest zmiennokształtna i pracuje jako najemniczka.

Akcja rozgrywa się na terytorium Nowego Meksyku w latach 70. XIX wieku. Pewnego dnia Carmen dostaje nowe zlecenie – zbadanie rzekomo przeklętego rancza, by odkryć, kto lub co zabija bydło. W trakcie śledztwa może się jednak okazać, że niczym w Wiedźminie, największymi potworami okażą się ludzie, a nie żadne paranormalne zagrożenia.

Poniżej znajdziecie dwa warianty komiksu, które udostępnił portal Bloody Disgusting:

Carmen Red Claw: Belly of the Beast Zobacz więcej

Mike Mignola zdradził, że to właśnie Rae Allen wymyśliła postać Carmen w oparciu o bardzo niewielki fragment historii Lobstera z uniwersum Hellboya. Dodał, że praca z nią to czysta przyjemność i ma nadzieję, że to dopiero początek ich wspólnej przygody. Uważa też, że ciekawie będzie przenieść się z Europy na Dziki Zachód i zgłębić tamtejszy folklor.

Kiedy premiera komiksu? Carmen Red Claw: Belly of the Beast ukaże się za granicą 7 stycznia 2025 roku nakładem wydawnictwa Dark Horse. Komiks ma składać się z czterech numerów.