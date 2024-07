Wielu z was już skazało ją na porażkę. Twórca Hellboya zapowiada jednak najwierniejszą adaptację w historii

fot. materiały prasowe

Reklama

The Crooked Man będzie trzecią próbą przeniesienia Hellboya na ekran. Wcześniej podjęli się jej Guillermo del Toro w 2004 roku i Neil Marshall w 2019 roku. Pierwszy film zyskał miano klasyka, a drugi - mieszane recenzje. Dlatego wiele fanów ciekawi, jak na ich tle wypadnie kolejna adaptacja. I choć nie ma jeszcze żadnych recenzji ani reakcji po seansie, produkcja ma już jednego fana.

Fot. Materiały prasowe

Mike Mignola, twórca postaci Hellboya i scenarzysta komiksów, nie może doczekać się premiery The Crooked Man. Uważa, że film będzie jak dotąd najwierniejszą adaptacją bohatera. Tak podsumował to w rozmowie z portalem Screen Rant na San Diego Comic-Con:

Najbardziej cieszy mnie to, jak bardzo jest to wierne komiksom. Wiele ujęć wygląda tak, jakby przeniesiono je jeden do jednego z zeszytów. Czasem boisz się - szczególnie, gdy mówisz, że to twoja ulubiona historia - że straci coś ważnego. Ale wszystkie moje ulubione momenty z komiksów pojawią się na ekranie. Dosłownie wstrzymujesz oddech na ich widok. Nie było mnie na planie, ale miałem okazję obejrzeć niektóre sceny i moją reakcją było: "Nie mogę w to uwierzyć! O mój boże, pokazałeś to na ekranie i zostanie w finałowej wersji?"

Mignola kontynuował:

Jest pewna scena w kościele, która tak bardzo mi się podobała. Zastanawiałem się, czy dodadzą efekty specjalne. Bo to taki krótki i cichy moment, który łatwo byłoby wyciąć. Ale został do samego końca. To nie tak, że nie podobały mi się poprzednie adaptacje albo nie było w nich elementów, które przypadły mi do gustu. Po prostu... byłem tak wdzięczny widząc, że ktoś naprawdę chce to umieścić w filmie. Jest moment, w którym każdy mówi: "Tak, pokażemy twój komiks na ekranie". Ale tym razem dotrzymano obietnicy.

Pierwszy zwiastun Hellboy: The Crooked Man nie spodobał się wielu widzom. Szczególnie, że wiele osób już zawsze będzie porównywać każdą nową adaptację z wersją Guillermo del Toro, którą czas przekuł w klasyka. Druga zapowiedź zdołała jednak zatrzeć złe wrażenie i zapowiada pełnoprawny horror. To z kolei cieszy wielu fanów komiksów, ponieważ właśnie takie klimaty są najbliższe pierwowzorowi. Sam Mignola także przez cały ten czas czekał, by jakiś reżyser zdecydował się na pokazanie jego historii na ekranie w formie horroru.

Więc choć wiele osób już skazało Hellboy: The Crooked Man na porażkę, to produkcja zapowiada się na najwierniejszą adaptację komiksów Mignoli w historii.

Tak wygląda drugi zwiastun. Uwaga - tylko dla dorosłych.

A tu możecie porównać różne wersje aktorskie Hellboya:

Hellboy: The Crooked Man