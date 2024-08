Nowy plakat Hellboy: The Crooked Man ostro krytykowany. Fani martwią się niskim budżetem filmu

fot. Campbell Grobman Films/Dark Horse Entertainment

Do sieci trafił nowy plakat z Hellboy: The Crooked Man, czyli kolejnej filmowej adaptacji komiksów Mike’a Mignoliego. Już pierwszy zwiastun zebrał sporo krytycznych uwag od fanów, którzy obawiają się o jakość filmu. Wiele osób zarzuca, że produkcja ma za mały budżet jak na opowieść z tym komiksowym bohaterem. Teraz te same argumenty padają przy plakacie, który nie przypadł do gustu widzom i w mediach społecznościowych został już przez niektórych wyśmiany. Wiele osób podkreśla, że grafika przypomina okładki filmów, które debiutowały od razu na DVD, czy też plakaty filmów, które swoje premiery mają na streamingu. Dla sporej grupy odbiorców ten plakat jest kolejnym argumentem, że Hellboy: The Crooked Man będzie kolejną nieudaną ekranizacją komiksów.

Hellboy: The Crooked Man - nowy plakat

Hellboy: The Crooked Man - fabuła, obsada, data premiery

Historia rozgrywa się w latach 50. w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy łączy siły razem z młodą agentką BPRD (Adeline Rudolph), aby ochronić mieszkańców Appalachów przed Lichwiarzem (Martin Bassindale) - tajemniczym demonem, który kolekcjonuje dusze dla samego diabła.

Do obsady należą również Jefferson White (Yellowstone) jako Tom Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts oraz Hannah Margetson jako Cora Fisher. Mignola napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Panowie wcześniej współpracowali przy komiksach o tej postaci. Za kamerą stoi Brian Taylor (Crank).

Hellboy: The Crooked Man - premierę w Polsce wyznaczono na 1 listopada 2024 roku.