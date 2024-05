Dobre wieści dla graczy. Sony rezygnuje z konieczności łączenia kont w Helldivers 2

SIE

Helldivers 2 to naprawdę solidna produkcja, która nie tylko zebrała bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale też cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy i każdego dnia przyciąga przed ekrany dziesiątki tysięcy osób. Niedawno jednak pojawiła się skaza na wizerunku tej gry - poinformowano bowiem, że wersja PC już niedługo ma zacząć wymagać posiadania konta PlayStation Network.

Wiadomość ta wywołała niezadowolenie wśród społeczności. Nie tylko dlatego, że zdecydowano się na wprowadzenie tego już po premierze, ale też z uwagi na to, że w wielu krajach PlayStation Network nie jest dostępne, co skutkowałoby odcięciem sporej bazy graczy. Spora fala krytyki poskutkowała pojawieniem się ponad 200 tysięcy negatywnych opinii na Steamie. I to właśnie tak zdecydowana reakcja społeczności sprawiła, że zdecydowano się wycofać z planowanych zmian.

Fani Helldivers, słyszeliśmy wasz feedback na temat aktualizacji wprowadzającej łączenie kont Helldivers 2. Zaplanowana na 6 maja aktualizacja wymagająca łączenia dla kont Steam i PSN dla nowych graczy oraz zaplanowana na 30 maja aktualizacja dla aktualnych graczy nie zostaine wprowadzona. Nadal uczymy się, co jest najlepsze dla graczy PC i wasze głosy są dla nas nieocenione. Dziękujemy za ciągłe wsparcie Helldivers 2 i będziemy informować was o dalszych planach - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

