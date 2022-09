Hellraiser - nowe zdjęcie z filmu daje lepsze spojrzenie na Pinhead

fot. Hulu

Hellraiser to film, który został stworzony dla amerykańskiej platformy Hulu. Jego reżyserem jest David Bruckner (Dom nocny). Nie jest to remake i opowiada nową historię osadzoną w uniwersum Hellraiser. Nowy Pinhead nie jest tą samą postacią, co w filmie Hellraiser: Wysłannik piekieł. W oryginale w tego charakterystycznego złoczyńcę wcielał się w Doug Bradley. Tym razem w tej roli zobaczymy kobietę - Jamie Clayton. Ponadto w produkcji widzowie zobaczą nowego Cenobitę, który nazywany jest Masque.

Według Davida Brucknera nowy film to opowieść o młodej kobiecie, która zmaga się z nałogiem i kompulsywnym zachowaniem. Przypadkowo ma styczność z kostką, którą zaczyna się bawić. I wtedy wybucha chaos.

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie przedstawiające Pinhead, gdzie lepiej widać, że posiada jakieś mechaniczne ulepszenia. Możecie zobaczyć ową fotografię na początku galerii.

Nowy Hellraiser - zdjęcia

Hellraiser - Pinhead

W obsadzie oprócz Clayton znajdują się: Goran Visnjic, Adam Faison, Drew Starkey, Brandon Flynn, Aoife Hinds, Jason Liles, Yinka Olorunnife, Selina Lo, Zachary Hing, Kit Clarke, Hiam Abbass oraz Odessa A'zion. Nowy Hellraiser nie jest filmem przeznaczonym do kina. Jego premiera zaplanowana jest na 7 października na Hulu. Podobnie jak z Predator: Prey film będzie dostępny w Polsce w Disney+.

Bohaterem filmowego oryginału z 1987 roku jest Frank Cotton, który rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki Lamarchanda i wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca za Ziemię jako przerażające monstrum. To jednak dopiero początek koszmaru. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar...