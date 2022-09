The Boys - A-Train i jego napój energetyczny. Pełna wersja parodii reklamy Pepsi

fot. Amazon Prime Video // zrzut z ekranu z kanału yt Vought International

Pod koniec sierpnia rozpoczęły się prace na planie 4. sezonu The Boys. Jednak to nie oznacza, że swoją aktywność zawiesił youtube'owy kanał Vought International, który jest częścią fikcyjnego świata serialu. Przed premierą 3. serii, co miesiąc pojawiał się tam serwis informacyjny Seven on 7, który prowadził Cameron Coleman (w tej roli Matthew Edison). Ponadto udostępniano tam teledyski superbohaterów z Siódemki, a także zwiastun filmu Dawn of the Seven. W ostatnim czasie na kanale dodawane są fragmenty odcinków z ostatniego sezonu.

Na wspomnianym kanale Youtube pojawił się nowy materiał z The Boys. Tym razem opublikowano pełną wersję reklamy napoju energetycznego Turbo Rush od A-Traina (w tej roli Jessie T. Usher), którą widzowie mogli zobaczyć w czwartym odcinku 3. sezonu. Jest to parodia niesławnej reklamy Pepsi z 2017 roku, w której wystąpiła Kendall Jenner. Zobaczcie poniżej.

Przypomnijmy, że w 4. sezonie The Boys zagra Jeffrey Dean Morgan. Ma to być powracająca rola gościnna, co oznacza, że pojawi się w więcej niż jednym odcinku. Szczegóły tej roli są trzymane w tajemnicy.

The Boys - zdjęcia

The Boys - sezon 3, odcinek 7

The Boys - wszystkie trzy sezony są dostępne na Amazon Prime Video.