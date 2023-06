Henry Cavill nagrał scenę do Flash. Co mieliśmy w niej zobaczyć?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Henry Cavill miał być we Flashu i nawet nagrał swoje cameo. Jak donosi The Hollywood Reporter mieliśmy go zobaczyć w zakończeniu filmu, które zostało całkowicie zmienione przez władze DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana. W styczniu 2023 roku nagrano scenę zakończenia z George'em Clooneyem w roli Batmana.

Flash - oryginalne zakończenie

W usuniętym oryginalnym zakończeniu mieliśmy zobaczyć, jak Barry udaje się do sądu na rozprawę ojca. Supergirl, Wonder Woman, Batman (Michael Keaton) oraz właśnie Superman (Henry Cavill) mieli się tam z nim spotkać. Pomysłem było zasugerowanie dalszych projektów z ich udziałem. Postanowiono to usunąć, bo Gunn i Safran szykują reboot uniwersum bez udziału części aktorów.

W tym czasie, gdy to nakręcono, Cavill miał mieć nowy film o Supermanie, Gadot miała mieć Wonder Woman 3, a Keaton miał być pełnoetatowym Batmanem w uniwersum. Do tego wszyscy chcieli zasugerować, że Sasha Calle powróci jako Supergirl. Te plany są nieaktualne, a przyszłość Supergirl nie jest znana.