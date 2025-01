Beyond: Two Souls doczeka się ekranizacji! Na podstawie gry powstanie serial

fot. Quantic Dream

Na fali popularności seriali inspirowanych popularnymi grami video, takich jak The Last of Us czy Fallout, kolejna gra otrzyma swoją serialową adaptację. Pageboy Productions nabyła prawa od twórcy gier Quantic Dream do stworzenia ekranizacji Beyond: Dwie dusze.

Beyond: Dwie dusze – ekranizacja

Gra Beyond: Dwie Dusze opowiada historię Jodie Holmes, młodej kobiety o niezwykłych nadprzyrodzonych zdolnościach, która zostaje wplątana w sieć spisków rządowych i sił pozaziemskich. Połączona z tajemniczą istotą o imieniu Aiden, Jodie musi stawić czoła zarówno wyzyskowi wojskowemu, jak i zagrożeniom z pozaziemskiego świata, odkrywając jednocześnie prawdziwą naturę swoich mocy.

Serialowa adaptacja miałaby śledzić narrację gry, podążając za Joyce przez rządowy eksperyment i ucieczkę, odkrywając jej umiejętności i połączenie z Aidenem.

Beyond: Dwie dusze – pierwsze komentarze o ekranizacji

O ekranizacji wypowiedział się Elliot Page, który użyczył głosu głównej postaci w grze.

Filmowanie gry było jednym z najtrudniejszych i najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń aktorskich w mojej karierze. Bogata narracja i głębia emocjonalna tej historii stanowią dla nas fantastyczną podstawę. Chcemy stworzyć wyjątkową wizję tych postaci i ich podróży, która spodoba się zarówno fanom gry, jak i nowym osobom.

Tak zaś skomentował to Matt Jordan Smith, szef rozwoju i produkcji Pageboy.

Ta adaptacja uhonoruje dziedzictwo gry, jednocześnie oferując zaproszenie do świeżej perspektywy. Zagłębienie się w kwestie przetrwania i tego, jak decyzje podejmowane w ułamku sekundy mogą zmienić nie tylko nasze życie, ale życie innych, są kluczem do opowiedzenia tej historii.

Swoją opinią podzielił się także scenarzysta i reżyser ze studia Quantic Dream, David Cage.

Jesteśmy absolutnie podekscytowani tym, że będziemy ponownie współpracować z Elliotem Pagem nad tym projektem. Byłem pod wrażeniem jego gry aktorskiej w grze i nie przychodzi mi do głowy nikt inny, kto mógłby opowiedzieć tę historię z taką samą pasją w innym medium. Beyond: Two Souls to wyjątkowa gra dla milionów jej graczy na całym świecie, których poruszyła historia Jodie i Aidena oraz ich podróż w życiu i poza nim. Wiem, że Elliot ma talent i instynkt, aby zrobić z tego coś naprawdę wyjątkowego w telewizji.

Na razie projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Szczegóły dotyczące castingu na ten moment nie są znane.

