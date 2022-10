Henry Cavill powróci jako "radosny Superman" - są też plotki o Człowieku ze stali 2 i wsparcie Zacka Snydera

Fot. Materiały prasowe

Henry Cavill powróci jako Superman po pięcioletniej przerwie. Zadzwoniono do niego z informacją o krótkim cameo w Black Adamie, gdy pracował na planie Wiedźmina. Wszystko było trzymane w sekrecie. Gdy pojawił się w studiu, postanowił założyć kostium, który nosił w Człowieku ze stali w 2013 roku, ponieważ wtedy po raz pierwszy wystąpił jako superbohater i czuł wobec niego nostalgię. Zostawiając jednak przeszłość za sobą, wygląda na to, że ta wersja Supermana może się znacznie różnić od poprzedniej.

Henry Cavill powróci jako radosny Superman?

Henry Cavill w podcaście Happy Sad Confused przyznał, że było dla niego ważne, by cieszyć się tym momentem, bo to jedna z najważniejszych chwil w jego karierze. Czuje się szczęśliwy, że znów ma okazję założyć kostium. I jak przyznał na wideo, które opublikował na mediach społecznościowych, to dopiero przedsmak tego, co ma nadejść. Ale czego możemy się spodziewać?

Źródła przekazały portalowi The Hollywood Reporter, że Warner Bros. planuje stworzyć sequel Człowieka ze stali, jednak Henry Cavill odmówił komentarza. Zdradził za to, że:

Czeka go świetlana przyszłość i jestem tak podekscytowany, by opowiedzieć historię z niezwykle radosnym Supermanem.

Zack Snyder wspiera Henry'go Cavilla

Warto także odnotować, że powrót Henry'go Cavilla w superbohaterskiej roli wspiera filmowiec Zack Snyder, który wyreżyserował Człowieka ze stali. Wysłał aktorowi wideo z planu swojego nowego filmu Rebel Moon, pytając czy pamięta ich sceny latania, a na końcu powiedział, że nie może się doczekać ponownej współpracy.

Henry Cavill Cavill odpowiedział:

To uroczy człowiek i jestem niesamowicie wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobił. Nasze wspomnienia są ważne dla mojej kariery, bo wtedy wszystko się zmieniło. Wspominam je czule. Zack, jeśli oglądasz: dziękuję, przyjacielu.

