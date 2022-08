Henry Cavill powróci do roli Supermana? Ta informacja może to sugerować

fot. materiały prasowe

Ostatni raz kiedy Henry Cavill pojawił się w roli Clarka Kenta/Supermana na wielkim ekranie to widowisko Liga Sprawiedliwości z 2017 roku. Ostatnie lata i poczynania Warner Bros sugerowały raczej, że aktor już nie powróci do swojej kreacji jednego z najpopularniejszych herosów świata.

Zapowiedziano bowiem między innymi powstanie produkcji o czarnoskórym Supermanie, a w filmie Flash ma pojawić się Supergirl, która ponoć byłaby zastępstwem dla Człowieka ze Stali w DCEU. Jednak teraz okazuje się, że być może Cavill jeszcze powróci.

Warner Bros.

Superman w Black Adam?

W rozmowie z Erikiem Davisem, Umberto Gonzalez z The Wrap, scooper zwykle bardzo dobrze poinformowany na temat superbohaterskich produkcji, został zapytany o to, czy wie coś na temat ponownego występu Cavilla w roli Supermana. Stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ "byłoby to spoilerem".

To rodzi spekulacje, że Superman w wersji Cavilla może pojawić się w jednym z nadchodzących filmów DCEU. Faworytem wydaje się być Black Adam. Dlatego Gonzalez mógł stwierdzić, że jest to spoiler, ponieważ nie chciał wyjawić ważnego szczegółu fabuły widowiska.