Henry Cavill uratował Alexa Pettyfera przed utonięciem. Teraz zbiera pochwały

fot. materiały prasowe

Reklama

The Ministry of Ungentlemanly Warfare powoli zbliża się do kin, więc ekipa już udziela wywiadów. Obok Henry'ego Cavilla, Alana Ritchsona czy Eizy Gonales w obsadzie jest także Alex Pettyfer, który w wywiadzie dla ET nie tylko chwalił etykę pracy Cavilla, ale ujawnił, że kolega z planu uratował mu życie.

Henry Cavill ratuje Alexa Pettyfera

Alex Pettyfer podczas tej rozmowy ujawnił, że Henry Cavill uratował mu życie i dzięki niemu nie utonął. Kręcili wówczas scenę na statku, płynąc po morzu.

- Uratował mnie przed wypadnięciem z łodzi. Prawie utonąłem. Mogę więc oficjalnie powiedzieć, że zostałem uratowany przez Henry'ego. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę grać w tym filmie z nim.

Do tego chwali etykę pracy Henry'ego Cavilla i jego podejście do drugiego człowieka.

- Henry ma coś w sobie, że zawsze chodzi o jakość, współpracę i nie ma tutaj żadnej hierarchii. Zawsze niesie ze sobą dużo pokory.

Dodaje, że praca z nim była zaszczytem i dużą nauką, bo mógł zobaczyć, jak jedna z największych gwiazd traktuje obsadę i ekipę. Mówi, że dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy dostał od niego maila ze słowami: "jestem podekscytowany, że będziemy razem współpracować". Sam Henry Cavill w ogóle nie odniósł się do słów Pettyfera.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - premiera w kinach na świecie w kwietniu 2024 roku.