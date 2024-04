Henry Cavill żartuje z wąsów, które „prawie zrujnowały” mu karierę. Aktor odniósł się do prac na planie Ligi Sprawiedliwości

fot. Warner Bros. Discovery

Po opuszczeniu Ligi Sprawiedliwości przez Zacka Snydera, produkcję przejął Joss Whedon, który postanowił nakręcić wiele scen od nowa. Jednym z największych i najgłośniejszych problemów, z którymi musiał sobie poradzić, były wąsy zapuszczone przez Henry’ego Cavilla do roli w Mission: Impossible – Fallout. Oznaczało to, że twórcy w postprodukcji musieli komputerowo zmienić szczękę aktora, co jeszcze przed premierą stało się obiektem kpin w sieci. Podczas panelu Lionsgate Cavill promował swój kolejny film, czyli Nieśmiertelnego i na scenie odniósł się do problematycznych wąsów.

Henry Cavill zażartował z wąsów na planie Ligi Sprawiedliwości

Aktor w żartobliwy sposób przyznał, że wspomniany zarost niemal doprowadził do końca jego kariery:

[…] kontrowersyjny wąs, który w pewnym momencie prawie zrujnował moją karierę.

Po występie w Lidze Sprawiedliwości aktor nie był zaangażowany w inne projekty z DCU i powrócił jako Człowiek ze stali dopiero kilka lat później w krótkiej scenie w filmie Black Adam, do której namówił go Dwayne Johnson. Ogłoszono wtedy, że Cavill na dobre wraca do roli Supermana, ale radość fanów nie trwała zbyt długo i plany na kolejne występy aktora zostały anulowane, gdy James Gunn i Peter Safran objęli stery nad nowym uniwersum DC.

