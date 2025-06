Herkules wróci do MCU? Może dostać solowy projekt!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według nowych plotek, Marvel Studios rozwija solowy projekt oparty na... Herkulesie. Syn Zeusa niespodziewanie zadebiutował w scenie po napisach czwartego filmu o Thorze, co jednak nie przełożyło się na jego większą rolę w tym uniwersum w ostatnich latach. To jednak niedługo może ulec zmianie.

Według scoopera Daniela Richtmana, Marvel Studios pracuje nad solowym projektem Herkulesa, w którym do roli miałby powrócić Brett Goldstein. Istnieje możliwość pojawienia się tej postaci w planowanym filmie Thor 5, w którym miałoby nastąpić starcie obu bohaterów. To nie tylko zwiększyłoby potencjalne zainteresowanie tym sequelem, ale także stworzyło podstawy pod spin-off z Herkulesem w roli głównej. Prawdopodobnie prędzej byłby to serial dla Disney+, aniżeli duża produkcja kinowa. Plotka ta może się potwierdzić, gdyż Marvel Studios ujawniło już wcześniej, że pracuje nad większą liczbą produkcji, niż te, które zostały oficjalnie zapowiedziane.

Raczej nie mamy nadziei na Herkulesa w Avengers: Doomsday, choć mógłby potencjalnie stworzyć drużynę z Thorem, którego obecność w filmie została już potwierdzona.

