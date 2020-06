Heroes of the Storm – Nexomania powraca. Do gry trafi Mei z Overwatch

Blizzard Entertainment

Heroes of the Storm obchodzi w tym roku piąte urodziny. Można było spodziewać się, że z tej okazji otrzymamy jakieś nowe aktualizacje lub okolicznościowe wydarzenia. Tak rzeczywiście się stanie. Twórcy zapowiedzieli event Nexomania 2, w którego trakcie gracze będą mogli zdobyć wyjątkowe i nietypowe skórki dla trzech postaci – Imperiusa, Mal’Ganisa oraz Li Li.

Na tym jednak nie koniec, bo do Heroes of the Storm trafi też Mei, czyli postać dobrze znana graczom Overwatch. Bohaterka będzie dysponować naprawdę zróżnicowanymi umiejętnościami, które pozwolą jej na zwiększenie szybkości ruchu, spowolnienie przeciwników lub ochronę przed wrogimi ciosami. Ciekawie prezentują się również jej najpotężniejsze zdolności – stworzenie ogromnej, śniegowej kuli lub lodowego muru. Zobaczcie sami, jak wygląda to w akcji na nowym zwiastunie.