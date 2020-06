Ghostrunner – polska produkcja wygląda coraz lepiej. Oto nowy zwiastun pełen akcji

All in! Games

Ghostrunner to gra tworzona przez polskie studio One More Level. Projekt ten spotkał się ze sporym zainteresowaniem już po pierwszych materiałach z rozgrywki, a w sieci zaczęły pojawiać się porównania do m.in. Mirror’s Edge, Dishonored czy Titanfall 2. Dzieło deweloperów z Krakowa stawiać będzie na szybką akcję, a także emocjonującą walkę, w której przeciwnicy i główny bohater giną po otrzymaniu zaledwie jednego ciosu. W trakcie Future Games Show 2020 zaprezentowano nowy zwiastun tej produkcji.

Nowe wideo powinno przekonać tych, którzy po dotychczasowych materiałach obawiali się powtarzalności. Tym razem widać tutaj zróżnicowane lokacje, a także kilka nowych typów przeciwników – m.in. wrogów z energetycznymi tarczami i dwunożne roboty. Wygląda również na to, że i główny bohater zaskoczy nas umiejętnościami. W materiale używa on nie tylko katany, ale też i fali energetycznej wypuszczanej z lewej dłoni.

Ghostrunner ma zadebiutować w 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Na ten moment nie wiadomo czy gra trafi też na nową generację konsol.