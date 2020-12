Herself - zwiastun dramatu reżyserki Żelaznej Damy i Mamma Mia!

fot. BBC Film/Amazon Studios

Herself to dramat rodzinny, który opowiada o samotnej matce o imieniu Sandra, która zdołała uciec wraz z dwójką dzieci przed znęcającym się nad nią partnerem. Trafia jednak do tymczasowego mieszkania. Po kilku miesiącach, zainspirowana historią do snu córki, postanawia sama wybudować dom, na który będzie ich stać. Znajduje architekta, który zapewnia jej projekt domu, a Peggy, u której zajmuje się sprzątaniem, oferuje jej miejsce pod budowę. Mimo wielu osób do pomocy, wciąż natrafia na problemy. Musi się zmagać z obsesyjnym byłym partnerem Garym, a także bezduszną biurokracją.

W rolach głównych występują Clare Dunne, Molly McCann, Harriet Walter, Conleth Hill, Ian Lloyd Anderson, Ruby Rose O'Hara, Cathy Belton i Ericka Roe. Film wyreżyserowała Phyllida Lloyd (Żelazna Dama, Mamma Mia!), a za scenariusz odpowiadają Malcolm Campbell i Clare Dunne.

Herself - zwiastun filmu

Herself

Herself - premiera 30 grudnia w kinach, a następnie 8 stycznia na Amazon Prime Video.