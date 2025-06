Czerwiec 2025 z Polsatem. Pełno kinowych hitów - Creed, Szybcy i wściekli, Szklana pułapka 3 i inne

fot. Universal Pictures

Wakacyjne powietrze można już poczuć w powietrzu. Dzięki ofercie Polsatu będziecie mogli też poczuć z telewizora powiew powietrza z Rio de Janeiro, gdy przez miasto będzie pędzić ekipa Doma Torretto z Szybkich i wściekłych. Aż trzy części hitowej serii pojawią się na Polsacie w czerwcu 2025 roku. Poza tym zapraszamy też do sprawdzenia Wtorkowego Kina Akcji i Komediowych Śród dla całych rodzin. Seria Creed czy polscy Wkręceni 2 to tylko wierzchołek góry lodowej.

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu w czerwcu 2025 roku.

WTORKOWE KINO AKCJI

Bloodshot - Vin Diesel jako superbohater

Emisja: 3 czerwca o 20:10.

Obsada: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Guy Pearce, Alex Hernandez.

Opis fabuły:

Bloodshot opowiada historię, Angelo Mortalliego, byłego mafijnego cyngla, który w ramach programu ochrony świadków poddaje eksperymentalnej terapii. Dzięki niej zyskuje większą siłę i zręczność. Terapia ma także skutki uboczne w postaci amnezji.

Creed: Narodziny legendy - spin-off legendarnego Rocky'ego

Emisja: 10 czerwca o 20:00.

Obsada: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Andre Ward, Tony Bellew, Ritchie Coster, Graham McTavish.

Opis fabuły:

Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa, jeden z najsłynniejszych bohaterów w historii kina. We współczesnej odsłonie serii do Filadelfii przyjeżdża młody Adonis Creed (Michael B. Jordan). Jest synem Apolla, niegdyś zaciekłego rywala i jednocześnie wielkiego przyjaciela Rocky’ego. Młody mężczyzna nigdy nie poznał ojca, ale boks niewątpliwie ma we krwi. Rzuca świetnie zapowiadającą się karierę i, ryzykując swoją przyszłość, stawia na realizację marzeń. Odrzucony przez środowisko zawodowców, mentora znajduje w Rockym. Mistrz, początkowo niechętny, dostrzega w końcu w Adonisie siłę i determinację ojca. Czy przy wsparciu legendarnego pięściarza i ukochanej kobiety młody Creed zdoła udowodnić swoją wartość? Czy będzie w stanie stworzyć własną legendę?

Creed 2 - Adonis kontra syn mordercy ojca

Emisja: 17 czerwca o 20:00.

Obsada: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Milo Ventimiglia, Russell Hornsby, Brigitte Nielsen.

Opis fabuły:

Bohaterem filmu Creed 2 jest Adonis Creed, którego życie stało się szukaniem równowagi pomiędzy osobistymi zobowiązaniami i treningiem do następnej walki. Teraz staje przed przeciwnikiem, który jest związany z przeszłością jego rodziny (jest synem Drago granego przez Lundgrena), ale na jego szczęście towarzyszy mu Rocky Balboa. Rocky i Adonis muszą stawić czoło swojej historii i zadać sobie pytanie: o co warto walczyć? Odkryją, że nie ma nic ważniejszego od rodziny.

Stillwater - Matt Damon w głównej roli

Emisja: 24 czerwca o 20:00.

Obsada: Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan, Idir Azougli, Lilou Siauvaud.

Opis fabuły:

Sześcioro starych przyjaciół wyrusza na weekendową wyprawę. Gdy jeden z nich umiera w tajemniczych okolicznościach, reszta próbuje zdemaskować zabójcę w swojej grupie.

KOMEDIOWE ŚRODY

Wkręceni 2 - polska komedia

Emisja: 4 czerwca o 19:55.

Obsada: Paweł Domagała, Antoni Królikowski, Bartosz Opania , Małgorzata Socha, Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha, Leszek Lichota, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Filip Bobek.

Opis fabuły:

Szyja, czyli Tomek Zarówny, pracuje na autostradzie. Nieoczekiwanie porywa go agentka znanych celebrytów o imieniu Klementyna i zamienia go w gwiazdę show-biznesu. Jadźka nie daje za wygraną i jedzie do Warszawy odzyskać męża.

Jak łyse konie - komedia akcji z Jackiem Chanem

Emisja: 11 czerwca o 19:55.

Obsada: Jackie Chan, Haocun Liu, Kevin Guo, Yueting Lang, Jing Wu, Andy On.

Opis fabuły:

Po tym, gdy dwóch komorników próbuje przejąć konia należącego do skończonego kaskadera Luo (Jackie Chan), wideo ich konfrontacji i ucieczki duetu bohaterów stało się wiralem w mediach społecznościowych. Komornicy są wściekli, bo zostali upokorzeni, więc chcą zemsty. Przez nich Luo i koń imieniem Red Hare wpadną w pełną akcji przygodę, która przebije ich filmowe dokonania.

Wszystko o moim starym - Robert de Niro w roli komediowej

Emisja: 18 czerwca o 20:00.

Obsada: Robert De Niro, Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb, Kim Cattrall, Anders Holm, David Rasche.

Opis fabuły:

Głównym bohaterem Wszystko o moim starym jest ojciec Sebastiana (w tej roli Robert De Niro), Włoch z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn (Sebastian Maniscalco) zamierza oświadczyć się swej ukochanej Ellie (Leslie Bibb), postanawia pomóc mu w tej ryzykownej misji, a przede wszystkim sprawdzić czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy. Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?

MEGA HITY

Bestia - Idris Elba kontra potężny lew

Emisja: 2 czerwca o 20:15.

Obsada: Idris Elba, Sharlto Copley, Martin Munro, Iyana Halley, Leah Jeffries.

Opis fabuły:

Na ojca i jego dwie nastoletnie córki poluje potężny lew, który chce udowodnić, że sawanna ma tylko jednego drapieżnika.

Szklana pułapka 3 - Bruce Willis powraca i gra w "Simon, mówi"

Emisja: 9 czerwca o 19:55.

Obsada: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene, Colleen Camp, Anthony Peck, Larry Bryggman.

Opis fabuły:

Eksplodujący efektami specjalnymi, dużą dawką humoru i nieustającym napięciem, trzeci rozdział popularnej sagi Szklana pułapka ponownie łączy legendarnego Bruce'a Willisa z utalentowanym reżyserem Johnem McTiernanem. John McClane najwyraźniej nie może sobie pozwolić na chwilę wytchnienia. Nowojorski detektyw staje się bowiem celem niezwykle inteligentnego terrorysty, tajemniczego Simona (Jeremy Irons), który grozi wysadzeniem całego miasta jeżeli McClane nie spełni jego żądań. Z pomocą niechętnego cywila (Samuel L. Jackson) John przemierza przeciwległe zakątki metropolii jednocześnie uczestnicząc w pokrętnej grze przestępcy.

Szybko i wściekle - Paul Walker i Vin Diesel w reboocie serii

Emisja: 16 czerwca o 20:00.

Obsada: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Gal Gadot, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Jack Conley, Shea Whigham.

Opis fabuły:

Ukrywający się na Karaibach Dominic, na wieść o śmierci swojej dziewczyny - Letty, wraca do Los Angeles. Okazuje się, że rozkaz jej zabicia wydał bezwzględny król heroiny - Antonio Braga. Dom poprzysięga mu zemstę. Po pogrzebie spotyka Briana, który ma z Bragą własne rachunki do wyrównania. Dom i Brian połączą siły i mimo dzielących ich różnic, wspólnie ruszą w pościg za mordercą aż na meksykańską pustynię, gdzie dojdzie do finałowego pojedynku.

Szybcy i wściekli 5 - wyścigowy heist movie z wielkim sejfem w Rio

Emisja: 23 czerwca o 19:55.

Obsada: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Matt Schulze, Sung Kang.

Opis fabuły:

Od kiedy Brian i Mia pomogli zbiec Domowi z aresztu, uciekali przez wiele granic, aby umknąć władzom. Teraz, przyparci do muru w Rio de Janeiro, muszą zrobić ostatni skok, aby odzyskać wolność. Gdy składają swoją elitarną drużynę najlepszych kierowców, wiedzą, że ich jedyną szansa na wydostanie się jest obrabowanie skorumpowanego biznesmena, który chce ich śmierci. Ale nie on jedyny siedzi im na ogonie. Nieustępliwy agent federalny Luke Hobbs nigdy nie pozwala uciec ściganym. Gdy zostaje on przypisany do śledzenia Doma i Briana, jego zespół uderzeniowy rozpoczyna pełną ofensywę, aby ich złapać. Gdy jednak jego ludzie giną w Brazylii, ma problemy z odróżnieniem dobrych od złych. Teraz musi polegać na swoich instynktach, by zagnać w kąt swój cel... zanim ktoś inny wykończy ich wcześniej.

Szybcy i wściekli 6 - rajdowcy kontra czołg

Emisja: 30 czerwca o 19:55.

Obsada: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Gal Gadot, Sung Kang.

Opis fabuły:

Po wydarzeniach z poprzedniej części nasi bohaterowie rozproszyli się po całym świecie. Niemożność powrotu do domu sprawia, że ich życie nie jest kompletne. W tym samym czasie Hobbs (Johnson) ściga w 12 krajach organizację zabójczych najemników-kierowców. Rządzą nimi bezlitosny przywódca (Evans) i jego bezwzględna towarzyszka, dawna miłość Doma, Letty (Michelle Rodriguez), którą uważano za zmarłą. Można ich pokonać tylko przewyższając ich w tym, w czym są najlepsi, więc Hobbs prosi Doma, aby zebrał swoją ekipę w Londynie. Za pomoc dostaną ułaskawienie wszystkich przestępstw.