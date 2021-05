Hisense debiutuje w Polsce z telewizorem laserowym Sonic Screen Laser TV

Źródło: Hisense

Sonic Screen Laser TV to innowacyjna hybryda klasycznego telewizora z projektorem krótkiego rzutu, która ma zamienić nasze salony w salę projekcyjną z prawdziwego zdarzenia. Ekran tego nietuzinkowego odbiornika wyposażono w zintegrowany system dźwięku przestrzennego, wprawiający w ruch całą membranę ekranową, na którą rzutowany jest obraz.

Taka technologia w parze z miniaturowymi głośnikami wbudowanymi w ramkę urządzenia pozwoli precyzyjnie sterować dźwiękiem i z dużą dokładnością symulować miejsce w przestrzeni, które stanowi jego wirtualnej źródło. Według specyfikacji producenta Sonic Screen Laser TV może pochwalić się także mocnym, donośnym basem o głębi porównywalnej do tej, jaką oferują klasyczne subwoofery.

Już w lipcu bieżącego roku do polskiej dystrybucji trafi model 88L5V przystosowany do rzutowania obraz 4K o przekątnej 88 cali. Sprzęt będzie kompatybilny z technologią HDR, i wyposażono go w laser wspomagany technologią X-Fusion Laser Light Engine. Dzięki takiej technologii będziemy mieć pewność, że odbiornik nam przez wiele miesięcy. Producent szacuje żywotność układu optycznego Sonic Screen Laser TV na 25 tysięcy godzin.

Jak przystało na sprzęt rodem z 2021 roku, na pokładzie nie zabrakło inteligentnego systemu operacyjnego, który odda użytkownikom dostęp do szerego aplikacji VoD takich jak Amazon Prime Video, CDA.PL, Netflix czy YouTube. Rekomendowana cena producenta nie jest jeszcze znana, ale w przypadku tego sprzętu trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkunastu tysięcy złotych.