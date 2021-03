Mi Smart Projector 2 Pro – nowy inteligentny projektor do kina domowego

Źródło: Xiaomi

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro powstał po to, aby umożliwić nam stworzenie kina domowego przystosowanego do wyświetlania treści z platform VoD. Sercem urządzenia jest 0,47-calowy układ DMD przystosowany do wyświetlania obrazu w rozdzielczości FullHD i przy jasności 1300 ANSI lumenów. Projektor jest kompatybilny z technologią HDR10, która zadba o dobry kontrast oraz prawidłowe nasycenie barw.

Projektor pozwoli oglądać filmy na powierzchni od 60 do 120 cali, a dzięki systemowi automatycznej korekcji obrazu automatycznie wyrówna wymiary ekranu, aby powierzchnia projekcyjna miała kształt idealnego prostokąta. Dopiero po odchyleniu projektora pod kątem przekraczającym 40 stopni korekcję trzeba będzie wykonać manualnie. Zaimplementowano tu także układ ToF, który automatycznie ustawi ostrość obrazu.

Sprzęt wyposażono ponadto w 10-watowy wzmacniacz sparowany z podwójnymi głośnikami nisko- i wysokotonowymi. Mi Smart Projector 2 Pro pozwoli wykorzystać do optymalizacji toru audio technologie DTS-HD i Dolby Audio, które sprawdzą się również do słuchania muzyki. Kiedy urządzenie nie wyświetla obrazu, można wykorzystać je w roli głośnika Bluetooth.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Jednak najważniejszą cechą urządzenia jest obecność Androida TV na pokładzie. Dzięki niemu nie będziemy musieli podłączać Mi Smart Projector 2 Pro do zewnętrznego źródła obrazu. Wystarczy, że sparujemy urządzenie z siecią Wi-Fi i skorzystamy z androidowych aplikacji filmowych pokroju Netflixa, Amazon Prime Video czy YouTube bądź prześlemy filmy poprzez wbudowanego Chromecasta, aby obejrzeć interesujące nas filmy.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro odda nam również do dyspozycji Asystenta Google, który pozwoli kontrolować inne urządzenia elektroniczne podłączone do naszej domowej sieci. Xiaomi wyceniło swój nowy projektor na 999 €.