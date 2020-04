Historyk kina o tym, jak hiszpanka zmieniła Hollywood i jakie skutki wywoła koronawirus

Pandemia hiszpanki w 1918 roku zbiegła się z końcem I wojny światowej, a w Stanach Zjednoczonych wprowadzono wtedy stan wyjątkowy. Zamknięto na wiele miesięcy szkoły, miejsca publiczne, w tym także kina. Sytuacja z wprowadzeniem stanu wyjątkowego powtórzyła się w historii USA tylko raz i ma miejsce właśnie teraz, w roku 2020.

Hiszpanka spowodowała katastrofalne skutki w branży filmowej i wymusiła wiele zmian, których głównym autorem był Adolph Zukor, producent i założyciel Paramount. To właśnie on zrewolucjonizował przemysł filmowy poprzez organizację produkcji i dystrybucji w obrębie jednej firmy. W wywiadzie dla Deadline, historyk William Mann wspomina o kryzysie wywołanym hiszpanką w branży filmowej oraz ocenia, jak może wyglądać wejście w normalność po zażegnaniu pandemii koronawriusa. Zwraca też uwagę, że to własnie w roku 1918 tworzyło się Hollywood i dokonano wielkich zmian w branży, której kształt znamy do dziś.

Jest to moment w historii, w którym amerykański przemysł filmowy zmuszony był pójść konkretną drogą. Do tego momentu mogło istnieć wiele różnych sposobów na tworzenie kina, niezależne produkcje, kontrola artystów przez związek United Artists. Ale system studyjny powstał w tym okresie i swój początek ma właśnie od 1918 roku.

Historyk dodaje, że od 80 do 90% kin zostało wtedy zamkniętych na okres od dwóch do nawet sześciu miesięcy. Oznaczało to brak zysków ze sprzedanych biletów i wymusiło konkretne zmiany w funkcjonowaniu ówczesnego rynku. Także wtedy wprowadzono zakaz kręcenia filmów przez studia z udziałem większych grup i uznane studia musiały przerwać na ponad miesiąc wszystkie swoje projekty. Taki stan utrzymywał się od połowy października do końca listopada 1918 roku. W samym Los Angeles w nieco ponad rok zmarło około 3000 osób, co także przyczyniło się do ogromnego kryzysu ekonomicznego. Paramount stracił prawie 2 miliony dolarów w latach 1918–1919; teraz oznaczałoby to stratę w wysokości nieco większej niż 30 milionów dolarów.

Sytuacja ekonomiczna wpłynęła znacząco na właścicieli kin w całym kraju, które w większości zostały zrujnowane. Wielu z nich żyło z miesiąca na miesiąc, pokazując filmy i usiłując zapłacić rachunki, a kiedy nagle zostali zmuszeni do zamknięcia obiektów na dwa, trzy, cztery, sześć, siedem miesięcy, stracili wszystko. Nawet po ponownym otwarciu kin w wielu przypadkach nie wrócili do gry przynajmniej do połowy 1919 roku.

W rozmowie Manna z Deadline najciekawszy jest jednak aspekt tego, jakie teraz znaczące zmiany mogą zajść w całej branży. Nowym Adolphem Zukorem mogą okazać się serwisy streamingowe. Zukor w 1918 roku zmieniając system funkcjonowania przemysłu, wyparł wielu niezależnych twórców i doprowadził do tego, że pracę straciło wiele reżyserek oraz osób z mniejszości etnicznych. Oczywiście historyk operuje pewnymi analogiami, ponieważ trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski z sytuacji oddzielonych na przestrzeni ponad stu lat. Streamingowi giganci mogą jednak wiele zyskać na zaistniałym kryzysie.

Spoglądam w kierunku streamingu, które zasadniczo wykorzystuje model Zukora. Kontrolują produkcję i dystrybucję. Zukor będzie im zapewne kibicował. I tak, niektórzy mniejsi gracze wycofają się z biznesu, ale jest to... bardzo wydajny model i być może dzięki temu zostanie wymyślony nowy sposób, aby upewnić się, że dany produkt nadal będzie mógł być dostępny do konsumpcji.

Mann rzuca nawet pomysł dla sieci kin, dla których opcją walki ze streamingiem może być stworzenie własnych platform lub innych sposobów na wyjście z nieco skostniałego sposobu dystrybucji. Zauważa, że nieprzypadkowo mniejsze filmy od autorów kina niezależnego trafiają na streaming, ponieważ tak jest dużo taniej. Historyk nie podejmuje się wyrokowania, jakie dokładnie zmiany zajdą, ale uważa, że są one nieuniknione. Na koniec został zapytany także o to, kiedy według niego kina wrócą do normalności.

Trudno powiedzieć. Hollywood w 1918 roku nie wróciło do normalności co najmniej przez kolejny rok. Tyle czasu zajęło im odzyskanie strat i ponownie otwarcie wszystkiego. Trudno wiec powiedzieć, jak długo to potrwa. Mam nadzieję, że środki, które podjęliśmy teraz są przemyślane i to spowoduje, że nie zajmie nam to aż tak długo, aby wyjść z tego kryzysu.