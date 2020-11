Hitman 3 i No Man's Sky na PS5 nie będą działać z PSVR

IO Interactive

System wstecznej kompatybilności w PS5 nie będzie tak przejrzysty i przyjazny dla użytkowników jak ten funkcjonujący na konkurencyjnym Xboxie Series X/S. Jak się okazało, miłośnicy wirtualnej rzeczywistości muszą uważać, jaką wersję gry kupują, aby nie zostali odcięci od trybów VR. Dziennikarze serwisu UploadVR dowiedzieli się, że gry Hitman 3 oraz No Man’s Sky odpalimy w wirtualnej rzeczywistości na PS5 wyłącznie wtedy, jeśli dysponujemy kopią z konsoli PS4.

Oznacza to, że jeśli ktoś zechce skorzystać z PSVR we wspomnianych tytułach, musi kupić ich starszą wersję przeznaczoną na poprzednią generację i odpalić na PS5 w trybie wstecznej kompatybilności. Natywna wersja na PS5 nie pozwoli nam na zabawę w VR. Potrzebna będzie także stara kamera do PS4 oraz specjalna przejściówka, gdyż kamera dla nowej generacji nie jest kompatybilna z goglami od Sony.

Co ciekawe, obie wspomniane gry otrzymają darmową aktualizację do wersji PS5, a zapisy przeniosą się między generacjami. Z jednym małym zastrzeżeniem – jedynie cyfrowa kopia Hitmana 3 otrzyma darmową łatkę uaktualniającą. Nie skorzystają z niej ci, którzy zakupią fizyczną kopię gry. Zespół UploadVR postanowił pogłębić temat i dopytać Sony o przyszłość ich platformy wirtualnej rzeczywistości. Korporacja w odpowiedzi na maila oznajmiła, że w najbliższym czasie nie zapowie żadnych gier na PS5 wykorzystujących PSVR.

Powyższe zapewnienia warto zestawić z wywiadem, którego Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment, udzielił redakcji magazynu The Washington Post:

PlayStation wierzy VR. Sony wierzy w VR i wierzy w to, że w pewnym momencie przyszłości VR będzie stanowić nieodzowny element sektora interaktywnej rozrywki. Czy stanie się to w tym roku? Nie. Czy stanie się to w przyszłym roku? Nie. Ale czy dojdzie do tego w bliżej nieokreślonej przyszłości? Wierzymy, że tak się stanie. I jesteśmy niezwykle zadowoleni ze wszystkich nauk, jakie wyciągnęliśmy z pracy przy PlayStation VR i nie możemy doczekać się, aby zobaczyć, dokąd to wszystko nas doprowadzi.

Prawdopodobnie na początku dziewiątej generacji Sony odpuści sobie dystrybucję gier wykorzystujących potencjał PSVR. Liczne przecieki, wnioski patentowe oraz ogłoszenia o prace sugerują, że korporacja ciężko pracuje nad stworzeniem gogli drugiej generacji, ale nie mamy co liczyć na ich rychły debiut. Jeśli potraktować wypowiedź Ryana o przyszłości technologii VR dosłownie, moglibyśmy dojść do wniosku, że sprzęt ten zadebiutuje nie wcześniej niż w 2022 roku.

A jeśli cała branża obierze ścieżkę wytyczoną przez twórców Hitmana 3 oraz No Man's Sky, będzie to oznaczać, że posiadacze gogli PSVR jeszcze przez wiele miesięcy będą zmuszeni do kupowania gier na PS4, jeśli zechcą odpalić je w wirtualnej rzeczywistości.