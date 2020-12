Hitman III - zobacz wideo otwierające najnowszą grę z Agentem 47

fot. IO Interactive

IO Interactive ujawniło początkowy film, jaki zobaczymy uruchamiając grę Hitman III. Wideo trwa nieco ponad dwie minuty i nie zdradza wprost niczego bezpośrednio związanego z fabułą nadchodzącej produkcji. Materiał przedstawia Agenta 47 i tajemniczego mężczyznę, który towarzyszy protagoniście podczas przemierzania pustynnych scenerii.

Tożsamość mężczyzny nie została ujawniona. Można jednak spodziewać się, że będzie on odgrywał istotną rolę w całej historii, gdyż odnosi się on do organizacji znanej Jako Providence.

Byliśmy dla niej tylko zasobami, których można było używać i wyrzucać, robiliśmy rzeczy nie do pomyślenia, niewybaczalne. I nigdy nie dało nam to do myślenia, aż do teraz... - mówi tajemnicza postać towarzysząca naszemu Agentowi.

Zwiastun wprowadzający do gry z pewnością swoją tajemniczością wzbudza zainteresowanie, czy jednak to zainteresowanie będzie miało przełożenie na faktyczną sprzedaż gry? Przekonamy się już 20 stycznia. Tego dnia Hitman III zadebiutuje na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 i XBO.