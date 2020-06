Hitman 3 – jeszcze więcej mroku i pełna zawartość na start. Nowe szczegóły

Hitman 3 ma zaoferować bardziej mroczną atmosferę od poprzedniczek, co zresztą można było zauważyć już w debiutanckim zwiastunie. Miłośników serii z pewnością zainteresuje też fakt, że w „trójce” będzie można mieć dostęp do całej zawartości z dwóch poprzednich części - o ile oczywiście te znajdują się w naszej bibliotece. Co więcej, gracze będą mogli przenieść swoje postępy w postaci odblokowanych wcześniej przedmiotów.

W grze znajdzie się sześć zróżnicowanych lokacji i wszystkie dostępne będą od dnia premiery. Jak na razie skupiono się na przedstawieniu jednej z nich – Dubaju. Wygląda na to, że twórcy nie chcą zdradzać zbyt wiele już teraz i planują jeszcze zaskoczyć miłośników Agenta 47. Potwierdzono też, że tym razem zrezygnowano ze współpracy z zewnętrznymi wydawcami i postanowiono na self-publishing. Oznacza to, że IO Interactive zajmie się nie tylko jej stworzeniem, ale też i wydaniem.

Ujawniono także główną obsadę. W roli Agenta 47 raz jeszcze powróci David Bateson, który związany jest z tym cyklem od samego początku.

HITMAN 3 is available in January 2021. Today, we are happy to announce the main cast of the game. pic.twitter.com/zEmBmUSxhV

— IO Interactive (@IOInteractive) June 25, 2020