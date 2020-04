Hitman za darmo na PlayStation Store

Hitman z 2016 roku dostępny jest aktualnie za darmo w PlayStation Store - zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Grę można pobrać bez jakichkolwiek opłat, nie wiadomo jednak, jak długo potrwa cało akcja - radzimy więc się śpieszyć, póki istnieje taka możliwość.

Warto zaznaczyć, że jest to kompletny pierwszy sezon, a więc zawierający wszystkie 6 epizodów, które przenoszą tytułowego bohatera do różnych zakątków świata (Paryża, Sapienzy, Marrakeszu, Bankoku, Kolorado i Hokkaido), oferując przy tym różne wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi.

Gra została doceniona przez recenzentów oraz graczy, chociaż niektórzy krytykowali ją za jej epizodyczną strukturę. Teraz jednak nie ma już tego problemu, bo dostępny jest cały sezon, a więc też i cała jego zawartość - wszystkie misje, cele itp. Na dodatek można zapoznać się z tym tytułem bez potrzeby sięgania do portfela, co wydaje się być idealną okazją do nadrobienia zaległości.