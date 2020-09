PS5 - cena i data premiery ujawnione. Wiemy już wszystko o nowej konsoli Sony

Źródło: SIE

Cena PS5 od miesięcy była tematem gorącej dyskusji. Firma Sony skrzętnie ukrywała informacje na temat swojej konsoli dziewiątej generacji i kiedy miłośnicy Xboxa wiedzieli już niemal wszystko na temat Series X, fani PlayStation informacje o PS5 czerpali głównie z plotek i przecieków branżowych. A cena sprzętu była najgorętszym tematem wielu dyskusji. W sieci pojawiały się co prawda liczne głosy analityków rynkowych, którzy sugerowali, ile zapłacimy za PS5, wiele sklepów przygotowało także strony produktowe nowych konsol z rzekomymi cenami zestawów przedpremierowych.

Wszystko to były jednak wyłącznie spekulacje podsycane kolejnymi przeciekami. Pojawiły się nawet głosy, że prezentacja cen konsol Xbox Series X oraz Series S zaskoczyła japońską korporację, która została zmuszona do zrewidowania swoich planów sprzedażowych na ostatnią chwilę. Niezależnie od tego, czy plotki te były prawdą, dziś możemy już o nich zapomnieć, bowiem Sony ujawniło, ile zapłacimy za nowe konsole z linii PlayStation.

PS5 - cena, data premiery

Korporacja zdecydowała się wypuścić na rynek od razu dwa modele skierowane do różnych grup odbiorców. W przeciwieństwie do sprzętu Microsoftu, oba modele będą dysponowały taką samą mocą obliczeniową, a jedyne różnice dotyczą napędu optycznego. PlayStation Digital Edition będzie go pozbawiona i pozwoli instalować gry jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego Sony. W zamian za to będzie kosztować zauważalnie mniej niż w pełni wyposażona edycja. A ile zapłacimy za poszczególne modele?

Zgodnie z zapowiedzią Sony cena PS5 wyniesie 499 euro, zaś cena PS5 Digital Edition - 399 euro. Nowe konsole będą miały premierę 19 listopada (12 listopada w wybranych regionach, m.in. USA). Zamówienia przedpremierowe u wybranych dostawców wystartują już 17 września.

W tabeli poniżej podajemy pełną specyfikację wszystkich czterech konsol dziewiątej generacji: