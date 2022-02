Hogwarts Legacy z premierą we wrześniu 2022? Tak sugeruje artbook

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Hogwarts Legacy to produkcja wyczekiwana przez wielu fanów uniwersum Harry'ego Pottera. Niestety jak na razie doczekała się ona wyłącznie jednego, krótkiego zwiastuna, a jej data premiery nie została ujawniona. Istnieje jednak szansa, że w tę produkcję zagramy jeszcze w tym roku. Sugeruje to... artbook.

Album z grafikami ma pojawić się na rynku 6 września, niektórzy sądzą więc, że w podobnym terminie zadebiutuje sama gra. W opisie artbooka zatytułowanego The Art and Making of Hogwarts Legacy wprost napisano, że jest to produkt towarzyszący produkcji studia Avalanche Software.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu do sieci trafiły nieoficjalne doniesienia o problemach gry. Colin Moriarty wspomniał w swoim podcaście, że słyszał o przeniesieniu premiery na rok 2023, ale twórcy ani wydawca nie potwierdzili tych informacji.

