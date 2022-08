Hokus Pokus 2 - Doug Jones powraca jako Billy Butcherson na zdjęciu z filmu

fot. Disney

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Hokus Pokus 2, kontynuacji produkcji fantasy z 1993 roku. Obraz powstał dla platformy Disney+. W produkcji pojawi się postać Billy'ego Butchersona, niewiernego kochanka Winifred, który został wskrzeszony w oryginalnym filmie. Do sieci trafiło zdjęcie z widowiska, które pokazuje powrót postaci. Możecie je sprawdzić poniżej.

Dla przypomnienia kiedy Billy został wskrzeszony w pierwszym filmie, jego usta były zaszyte, chociaż w końcowych scenach udało mu się przeciąć szwy, by w końcu skonfrontować się z Winifred za to, co mu zrobiła, przygotowując grunt pod to, aby był bardziej pozytywną postacią w kontynuacji.

Hokus Pokus 2 - Billy Butcherson

W obsadzie produkcji znajdują się Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson i Nina Kitchen. Reżyseruje Anne Fletcher.

Hokus Pokus 2 - premiera filmu na platformie Disney+ 30 września.