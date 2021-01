Hokus pokus 2 - Kathy Najimy o postępach prac nad sequelem

fot. Disney

Hokus Pokus 2 będzie sequelem komedii z 1993 roku, który powstanie dla Disney+. Potwierdzono, że do swoich ról powrócą Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. Również Thora Birch wyraża chęć zagrania w filmie. Scenariusz napisała Jen D'Angelo, a za kamerą stanie Adam Shankman.

Wciąż trwają prace przedprodukcyjne nad kontynuacją Hokus Pokus. Kathy Najimy, która wcieli się ponownie w postać Mary Sanderson powiedziała w wywiadzie dla SiriusXM, że kilka tygodni temu rozmawiała przez telefon z Sarą Jessica Parker i Bette Midler o scenariuszu, dobrze się przy tym bawiąc.

Bette Midler była wielką, ogromną inspiracją dla całego mojego życia. Połowę mnie ukształtowała Bette Midler, a połowę moja mama; Gloria Steinem i Bette Midler. Dyskutowałyśmy o notatkach, więc teraz, jeśli mówiłybyśmy o idealnym świecie, to jesteśmy na tak. Teraz to już tylko lokalizacja, rozkład czasowy i daty oraz jak długo to potrwa i tak dalej.

Aktorka nie może podzielić się bardziej szczegółowymi informacjami. Niektóre źródła podają, że prace na planie Hokus pokus 2 rozpoczną się w 2021 roku.

Dla przypomnienia w filmie Hokus Pokus po 300 latach w noc Halloween trzy martwe czarownice powracają do życia. Wiedźmom trudno jest się odnaleźć w nowej, zdominowanej przez technologię rzeczywistości. Jednak nie chcą pozwolić, by cokolwiek stanęło im na drodze do ponownego wprowadzenia rządów terroru. Ich nikczemne plany próbują pokrzyżować dwójka nastolatków, mała dziewczynka i nieśmiertelny kot.