Hokus Pokus - wiedźmy Sanderson powrócą w Halloween w specjalnej akcji charytatywnej

fot. materiały prasowe

Hokus Pokus to komedia z 1993 roku, w której po 300 latach w noc Halloween trzy martwe czarownice powracają do życia, dzięki zaklęciu rzuconemu tuż przed śmiercią. Wiedźmom trudno jest się odnaleźć w nowej, zdominowanej przez technologię rzeczywistości. Jednak nie chcą pozwolić, by cokolwiek stanęło im na drodze do ponownego wprowadzenia rządów terroru. Ich nikczemne plany chcą pokrzyżować dwójka nastolatków, mała dziewczynka i nieśmiertelny kot.

W październiku 2019 roku ogłoszono, że powstanie sequel Hokus Pokus dla Disney+. Do swoich ról mają powrócić Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. Scenariusz napisze Jen D'Angelo, a za kamerą stanie Adam Shankman.

Wciąż trwają prace przedprodukcyjne nad kontynuacją Hokus Pokus, ale fani nie będą musieli czekać, aż do premiery filmu, aby ponownie zobaczyć razem trójkę wiedźm. Bette Midler podzieliła się na Instagramie zdjęciem z planu do godzinnego, wirtualnego wydarzenia, którego celem jest zbiórka pieniędzy dla The New York Restoration Project zajmującego się ochroną zieleni i parków w Nowym Jorku. Projekt zatytułowany jest In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover i zostanie wyemitowany 30 października. Można to uznać za pewnego rodzaju przedsmak Hokus Pokus 2.

W projekcie mają się pojawić gościnnie również: Glenn Close, Billy Eichner, Jennifer Hudson, Adam Lambert, John Stamos, Meryl Streep, Billy Crystal, Samantha Diaz, Todrick Hall, Anjelah Johnson-Reyes, Alex Moffat, Martin Short, Sarah Silverman, Sophie von Haselberg, Thora Birch, Omri Katz, Doug Jones i inni.