Holenderskie aplikacje randkowe uniezależnią się od systemu płatności Apple

fot. Apple

Przez lata Apple udawało się bronić swojej dominacji w App Store i w pełni kontrolować przepływ funduszy między użytkownikami iSprzętów oraz deweloperami. Bunt Epic Games polegający na wdrożeniu autorskiego systemu płatności w grze Fortnite rozpalił dyskusję na temat zasadności tak silnej kontroli ekosystemu iOS. I choć nieregulaminowe wdrożenie nowego narzędzia zakończyło się odcięciem dewelopera od App Store, z czasem korporacja z Cupertino zaczęła ulegać pod presją rynkowych regulatorów.

Jak poinformowała redakcja serwisu Reuters, zespół Apple zgodził się na wypełnienie nakazu holenderskiej organizacji Authority for Consumers and Markets, która wnioskowała o udostępnienie zewnętrznych systemów płatności w aplikacjach randkowych pokroju Tindera. Regulator uznał, że korporacja nadużyła swojej rynkowej pozycji wymuszając deweloperom korzystanie z autorskiego systemu płatności i dał jej czas do 15 stycznia na umożliwienie realizacji płatności za pośrednictwem alternatywnych narzędzi. Gdyby firma nie zgodziła się na to ustępstwo, musiałaby zapłacić wysoką karę finansową.

Choć korporacja wypełni nakaz ACM, przedstawiciele korporacji twierdzą, że korzystanie z zewnętrznych narzędzi płatniczych zaszkodzi konsumentom. Firma uważa, że takie oprogramowanie może godzić w bezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników, zaś odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie narzędzi spadnie na podmioty zewnętrze. A co za tym idzie, Apple nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa takich transakcji. Ponadto mimo zastosowania się do zaleceń ACM korporacja zaskarży decyzję organizacji i nadal będzie pobierać prowizję od narzędzi płatniczych firm trzecich.

Mimo iż nakaz dotyczy wąskiej grupy aplikacji funkcjonujących na jednym rynku, stanowi kolejny istotny wyłom w ekosystemie Apple. Firmie przez lata udawało się w pełni kontrolować przepływ pieniędzy pomiędzy twórcami a użytkownikami sprzętów z iOS-em, a dziś raz po raz przegrywa kolejne starcia. Nie można wykluczyć że w najbliższych miesiącach regulatorzy z kolejnych rynków również będą domagać się otwarcia Apple na narzędzia płatnicze od konkurencji.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze