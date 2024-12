Ryan Reynolds w obronie Deadpoola i filmów komediowych. Powinien się wstydzić?

fot. Marvel

Już niedługo rozpocznie się kolejny sezon serii Variety, w której to znani aktorzy przeprowadzają ze sobą nawzajem wywiady. Pojawiło się wiele ciekawych par w grudniowym zestawieniu. Jedna z nich, która na pewno rzuciła się w oczy, to Ryan Reynolds i Andrew Garfield. Niektórzy fani od razu się ucieszyli, bo zobaczą w jednym miejscu aktorów, których komiksowe role również chcieliby ujrzeć we wspólnej scenie na ekranie. Znaleźli się też tacy, którym się to nie spodobało. Jeden z użytkowników portalu X zarzucił, że:

Andrew Garfield będzie opowiadać o graniu męża i ojca, którego kobieta poddaje się leczeniu na raka, a Ryan Reynolds będzie mówić o graniu Deadpoola.

Ryan Reynolds postanowił osobiście odpowiedzieć na usunięty już post. Stanął w obronie siebie, ale przede wszystkim komedii i warsztatu aktorskiego potrzebnego do ich odgrywania.

Zgadza się. Andrew to geniusz. On i Florence tworzą magię w Sztuce Pięknego Życia. Łamią serce, czarują na ekranie. Ja jestem Deadpoolem, ale wykorzystam ten moment, żeby stanąć w obronie komedii. Dramatyczna praca, praca na poważnie jest trudna. Jednym z jej zamiarów jest, żeby też sprawiała wrażenie trudnej. To dzięki temu tak bardzo czujemy emocje aktorów. Ale komedia też jest trudna. Tylko ona ma dodany dodatkowy wymiar w postaci tego, że ma wyglądać jakby była łatwa i prosta. Intencjonalnie kryjesz wszystkie trudności. Obie te dyscypliny uważam za piękne i pięknie też ze sobą działają. I filmy dramatyczne i komediowe bazują na napięciu. Jedne i drugie zyskują na zwrotach akcji. W obu bardzo ważne są prawdziwe emocje. I w końcu jedne i drugie są bardzo subiektywne.

