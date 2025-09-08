fot. Team Cherry

Gracze czekający na Hollow Knight: Silksong musieli wykazać się ogromną cierpliwością – od pierwszej zapowiedzi do premiery minęło ponad sześć lat. Na szczęście niedawno oczekiwanie dobiegło końca, a debiut gry okazał się ogromnym wydarzeniem, które doprowadziło... do przeciążenia cyfrowych sklepów.

Zaraz po rozpoczęciu sprzedaży pojawiły się problemy z nabyciem gry na wszystkich platformach: PC (Steam), PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Choć część użytkowników zdołała dokonać zakupu za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub stron internetowych, wielu graczy musiało uzbroić się w dodatkową cierpliwość i poczekać na rozwiązanie problemów technicznych.

Poprzednia odsłona – wydane w 2018 roku Hollow Knight – sprzedała się w liczbie ponad 15 milionów egzemplarzy. Wszystko wskazuje na to, że Hollow Knight: Silksong może ten wynik przebić. Dowodem są nie tylko wspomniane problemy z dostępem do sklepów w dniu premiery, ale także fakt, że gra w szczytowym momencie przyciągnęła ponad 580 tysięcy graczy na samym Steamie.